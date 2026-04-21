ジブリ新作短編『魔女の谷の夜』7．8からジブリパークで上映 「魔女の谷」が舞台の物語
スタジオジブリ制作の短編アニメーション『魔女の谷の夜』（監督：宮崎吾朗、山下明彦）が完成し、7月8日（水）からジブリパーク内ジブリの大倉庫の「映像展示室オリヲン座」で上映されることが決まった。
【写真】新作短編アニメの舞台となる、ジブリパークの「魔女の谷」
■チケットを一部リニューアル
本作はジブリパークの「魔女の谷」を舞台にした物語で、スタジオジブリがジブリパークのために作った初のオリジナル短編アニメーション作品。
7月8日（水）の初回上映では、宮崎吾朗監督、山下明彦監督が登壇する『魔女の谷の夜』特別上映会＆舞台挨拶をゲスト向けに開催する予定で、いち早く作品を鑑賞できるほか、上映後には両監督が制作秘話などを話す。参加は事前申込制（先着150名）だ。
『魔女の谷の夜』の鑑賞はジブリの大倉庫に入場できるチケットの予約・購入が必要。チケットは予約制で、7 月入場分チケットと「『魔女の谷の夜』特別上映会＆舞台挨拶」に参加できるジブリの大倉庫のチケットは5月10日（日）の14時00分から販売される。本作の詳細は今後発表予定。
加えて、『魔女の谷の夜』の公開に合わせ、7月入場分よりジブリパークのチケットを一部リニューアル。
既存の「エリア券」の「ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里」の内容を拡充し、魔女の谷にある3つの特別施設（オキノ邸、ハウルの城、魔女の家）全てを見られるようになる。これまで以上にじっくりと魔女の谷ともののけの里を満喫可能だ。
なお、併せて、料金改定も実施。全日大人2000円、子ども（4歳〜小学生）1000円が、平日の大人3300円、子ども1650円、土・日・休の大人3800円、子ども1900円に変更になる（価格は税込）。
さらに、複数のエリアを巡る「セット券」に「ジブリパーク 里山さんぽ券」を新設。魔女の谷、もののけの里、並びにどんどこ森の山頂（どんどこ堂）に入場可能で、ジブリパークの緑や風を感じながら、気軽におさんぽを楽しめる。特別施設の観覧は付いていないが、エリア内のショップ、飲食施設、体験施設、遊具は利用可能（別途有料）。料金は平日の大人1000円、子ども500円、土・日・休の大人1500円、子ども750円。なお、「ジブリパーク 里山さんぽ券」は魔女の谷が午後からの指定入場になる。
また、「セット券」の「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」と「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」においてジブリの大倉庫の入場時間は7月入場分から15時00分回が無くなる。詳細はジブリパークのチケットページに記載される。
【写真】新作短編アニメの舞台となる、ジブリパークの「魔女の谷」
■チケットを一部リニューアル
本作はジブリパークの「魔女の谷」を舞台にした物語で、スタジオジブリがジブリパークのために作った初のオリジナル短編アニメーション作品。
7月8日（水）の初回上映では、宮崎吾朗監督、山下明彦監督が登壇する『魔女の谷の夜』特別上映会＆舞台挨拶をゲスト向けに開催する予定で、いち早く作品を鑑賞できるほか、上映後には両監督が制作秘話などを話す。参加は事前申込制（先着150名）だ。
加えて、『魔女の谷の夜』の公開に合わせ、7月入場分よりジブリパークのチケットを一部リニューアル。
既存の「エリア券」の「ジブリパーク 魔女の谷・もののけの里」の内容を拡充し、魔女の谷にある3つの特別施設（オキノ邸、ハウルの城、魔女の家）全てを見られるようになる。これまで以上にじっくりと魔女の谷ともののけの里を満喫可能だ。
なお、併せて、料金改定も実施。全日大人2000円、子ども（4歳〜小学生）1000円が、平日の大人3300円、子ども1650円、土・日・休の大人3800円、子ども1900円に変更になる（価格は税込）。
さらに、複数のエリアを巡る「セット券」に「ジブリパーク 里山さんぽ券」を新設。魔女の谷、もののけの里、並びにどんどこ森の山頂（どんどこ堂）に入場可能で、ジブリパークの緑や風を感じながら、気軽におさんぽを楽しめる。特別施設の観覧は付いていないが、エリア内のショップ、飲食施設、体験施設、遊具は利用可能（別途有料）。料金は平日の大人1000円、子ども500円、土・日・休の大人1500円、子ども750円。なお、「ジブリパーク 里山さんぽ券」は魔女の谷が午後からの指定入場になる。
また、「セット券」の「ジブリパーク 大さんぽ券プレミアム」と「ジブリパーク 大さんぽ券スタンダード」においてジブリの大倉庫の入場時間は7月入場分から15時00分回が無くなる。詳細はジブリパークのチケットページに記載される。