時速36km、アニメ『ONE PIECE』ED主題歌「その未来」MV公開＋フリーライブをYouTube生配信へ
時速36kmが、4月13日にリリースした両A面シングル「その未来／ハロー」から、TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌となっている「その未来」のミュージックビデオを公開した。
今作MVはKohei Yonahaが監督を務め、「その未来」という楽曲を通して描かれる”それぞれの正義、それぞれの未来”というテーマを少年の目線で描くストーリーとなっている。
また、4月24日に東京・代々木公園野外ステージで開催されるフリーライブ『時代』の模様が全編YouTubeで生配信されることも決定した。当日会場へ足を運べない人も、ぜひ配信を通じて時速36kmのライブを体感していただきたい。
■両A面シングル「その未来 / ハロー」
2026年4月13日（月） 配信スタート
https://36kmperhour.lnk.to/Future_
◾️＜時速36km presents 『時代』＞
開催日：2026年4月24日（金）東京・代々木公園野外ステージ
開演：18:00
観覧無料
配信リンク：https://youtube.com/live/0S3qUpptqys
■＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞
2026年7月3日(金)東京・下北沢 近道 OPEN / START：19:00 / 19:30
2026年7月9日(木)愛知・KDハポン OPEN / START：19:00 / 19:30
2026年7月10日(金)大阪・心斎橋iiie OPEN / START：19:00 / 19:30
【券種】全自由
【チケット代】前売り 3,800円(税込/D代別)
【URL】https://eplus.jp/jisoku36km-nana/
関連リンク
◆時速36km オフィシャルサイト
◆時速36km オフィシャルX
◆時速36km オフィシャルInstagram
◆時速36km オフィシャルYouTubeチャンネル