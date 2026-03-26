時速36kmが、4月13日にリリースした両A面シングル「その未来／ハロー」から、TVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌となっている「その未来」のミュージックビデオを公開した。

今作MVはKohei Yonahaが監督を務め、「その未来」という楽曲を通して描かれる”それぞれの正義、それぞれの未来”というテーマを少年の目線で描くストーリーとなっている。

また、4月24日に東京・代々木公園野外ステージで開催されるフリーライブ『時代』の模様が全編YouTubeで生配信されることも決定した。当日会場へ足を運べない人も、ぜひ配信を通じて時速36kmのライブを体感していただきたい。

◾️＜時速36km presents 『時代』＞ 開催日：2026年4月24日（金）東京・代々木公園野外ステージ

開演：18:00

観覧無料

配信リンク：https://youtube.com/live/0S3qUpptqys

■＜仲川慎之介 presents “残る赤、残す赤”＞

2026年7月3日(金)東京・下北沢 近道 OPEN / START：19:00 / 19:30

2026年7月9日(木)愛知・KDハポン OPEN / START：19:00 / 19:30

2026年7月10日(金)大阪・心斎橋iiie OPEN / START：19:00 / 19:30

【券種】全自由

【チケット代】前売り 3,800円(税込/D代別)

【URL】https://eplus.jp/jisoku36km-nana/