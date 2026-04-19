「こんな使い方もある」普通なのに可愛いシャツの着方テクニック





「シンプルなシャツ」 着方のテクニック

何を選んでも、どうアレンジしても品よく仕上がる存在だから、ワードローブに欠かせないシャツ。もっと素敵に着こなすためのアイディアや選び方を、コレクションやSNAP、さらには着回し方まで含めてお届けします。







「デザインのようにそでにボリューム」

そでのロールアップに進化の兆し。ひじあたりまでぎゅっとたくし上げてボリュームを出し、パフスリーブのように装うアレンジをする人が海外で続出。デザインほどドレッシーに傾かず抑揚もつく、うれしい効果も期待できる。







さし色として薄青シャツを間にはさむ

ブルーシャツのボタンを開けて、ジャケットとタンクの間にIN。シャツをちらりと間から出すことで、縦のラインを強調しつつ、淡いブルーがひかえめな遊びとしても生きてくる。







すそ部分でスリットをメイク

シャツの下側のボタンをいくつかはずしてスリットライクにアレンジ。そこからハイウエストパンツをのぞかせれば、腰位置を強調でき、脚長見せが可能に。







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