“チップ＆デールとクラリス”が「東京ばな奈」に登場！ 新作スイーツやグッズを展開へ
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、4月29日（水・祝）から、新商品「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」を、JR東京駅店や京王百貨店 新宿店のポップアップなどで先行発売する。
【写真】夏のレジャーに最適なグッズが登場！ メッシュバッグなど全4種類
■ファン待望の3匹が主役！
今回“チップ＆デール”と“クラリス”を主役に発売される「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」は、バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラをチョコナッツ生地でサンドした新作スイーツ。
お菓子の絵柄は全4種類でランダムで入っており、パッケージのラインナップに憧れのクラリスにメロメロになる8枚入ボックスと、海を満喫しているチップ＆デールのスペシャル缶の2種類が用意される。
また、夏のレジャーに最適なグッズも登場し、キュートな3匹を描いた「アクリルキーホルダー」をはじめ、「クリアメッシュバッグ」や「クリアメッシュポーチ」、「フェイスタオル」の全4種類がそろう。
なお、本商品は4月29日（水・祝）より「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」と京王百貨店 新宿店で実施する「東京ばな奈ワールド POP UP STORE」、公式オンラインショップで先行発売。5月7日（木）からは取扱店舗で通常販売を開始予定だ。
【写真】夏のレジャーに最適なグッズが登場！ メッシュバッグなど全4種類
■ファン待望の3匹が主役！
今回“チップ＆デール”と“クラリス”を主役に発売される「チップ＆デール／バニラチョコレートサンド」は、バニラアイスのような香り溢れるホワイトショコラをチョコナッツ生地でサンドした新作スイーツ。
また、夏のレジャーに最適なグッズも登場し、キュートな3匹を描いた「アクリルキーホルダー」をはじめ、「クリアメッシュバッグ」や「クリアメッシュポーチ」、「フェイスタオル」の全4種類がそろう。
なお、本商品は4月29日（水・祝）より「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」と京王百貨店 新宿店で実施する「東京ばな奈ワールド POP UP STORE」、公式オンラインショップで先行発売。5月7日（木）からは取扱店舗で通常販売を開始予定だ。