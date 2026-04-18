ぷくぷく & キラキラが可愛いーーッ！！【セリア】コレクションに加えたい♡「シール」

シール集めや交換を、今や、子どもと一緒に夢中になって楽しんでいるという人も多いのでは。そんな中、【セリア】に行けば、存在感のあるシールが見つかるかもという情報をキャッチ。今回は、タイルのような立体感があるお馴染みのキャラクターのシールや、ぷっくりとふくらんだような様子が可愛いシールをピックアップ。コレクター魂をくすぐられそうなシールを、ぜひチェックしてみて。

ちょっぴり懐かしい？ ラメ入りタイルシール

「クレヨンしんちゃん」のキャラクターやさまざまなモチーフなどが描かれた、「タイルシール クレヨンしんちゃん」。平成に子ども時代を過ごした人は、「なんだか懐かしい……」と感じるのでは。四角く透明なタイルのようなシールで、キラキラと光るラメ入りなところも嬉しいポイント。シール帳に貼って目立たせても良いし、小物のデコレーションやラッピングなどにも使えそう。インスタグラマー@nanaironotobira2さんは、「流行ったクレヨンしんちゃんのタイルシールが見つかるなんてびっくり」とコメント。もし見つけたら、迷わずゲットした方がいいかも！

ぷくぷくとした立体感と絵柄が可愛い！

@nanaironotobira2さんが「デザインもぷっくり感も可愛い」とコメントしているのは、「カプセルシール キラキラアニマル」。ツヤツヤとした透明感のあるカプセルシールは、ほんわかとした絵柄と、カラフルな色合いもキュートです。可愛い動物たちとスイーツを組み合わせたデザインは、眺めるだけで癒されそう。特にクリアなシール台紙やスマホケースに貼れば、ぷくぷくとした立体感がより映えて見えるかも。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino