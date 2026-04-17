バタバタしていること見たことがない。仕事で余裕がある人がやっている３つの習慣
同じ職場の同僚に対して、自分と同じくらいの仕事量のはずなのに、「なぜか彼女がいつも余裕がある」「彼女がバタバタしているのを見たことがない」などと感じたことはありませんか？実は仕事量よりも差が出るのは、“仕事の進め方”にあります。
“朝イチでやること”を１つに絞っている
仕事で余裕がある人は、朝いちばんにやる仕事を１つ決めています。例えば、やらないといけないことを並行して対応するのではなく、「まずこれだけ終わらせる」と決めて取りかかるのです。最初の30分の使い方で、その日の余裕はほぼ決まります。
“返信のルール”を決めている
余裕がある人は、連絡の返し方にもルールがあります。例えば、「２分以内に返せるものはその場で返す」「時間がかかりそうなものは後でまとめて返す」など、判断基準を持っているもの。逆に、すべてにその場で悩んでしまうと、細かい判断で時間を消耗するだけです。
“終わらせる時間”を決めている
もうひとつの違いは「仕事の終わらせ方」。余裕がある人は「ここまでやったら一度区切る」というラインを持っています。全てを完璧に終わらせようとすると、いつまでも手を止めることができず、次の仕事にまで悪い影響が出てしまう可能性が高いでしょう。
仕事の余裕は「進め方の差」で生まれます。朝の入り方、返信のルール、終わらせ方の３つを意識して、仕事の流れを変えていきましょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼頑張っているのに成果の出ない人と、余裕で成果を出す人。その差は“力の使い方”です