【射手座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『追いつけないことがいくつかあります』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分を取り巻く環境が、過去から思い描いている理想のものになっていきます。その分、追いつけず実力不足さを感じるようです。仕事や公の場では抱えている量が多いでしょう。抜けている部分などを他の人につけ込まれやすくなってしまいます。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
いくら自分が不満や不安を抱えていても、相手の現状を受け入れて行くしかないようです。すれ違わないように、お互いの本音は常に出し合うようにしておきましょう。シングルの方は、他者との繋がりを極端に避ける人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が不満を渋々納得していくことが多いです。
｜時期｜
4月25日 手放すものがある ／ 4月26日 自分に納得がいかない
｜ラッキーアイテム｜
ケチャップ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞