「も〜っちり」を数値化したら驚きの結果に！ ファミリーマートの「超も〜っちりパン」をガチ検証

※2026年4月7日から4月19日までの「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」「も〜っちり食感チョコメロンパン」「も〜っちり食感チーズパン」の累計販売数合計。

食感分析機器「テンシプレッサー」で徹底検証！

食感分析機器で食品の「おいしい」を支える専門家・山口さん 食感分析機器で食品の「おいしい」を支える専門家・山口さん

「歯応えや弾力といった食感は、味や香りと並んでおいしさを決める大切な要素です。1976年に発売された『テンシプレッサー』は、人が口の中で咀嚼する感覚をよりリアルに再現し、物理的に計測しています。奥歯でかむ動作を再現することで、やわらかさやしなやかさ、噛み応えなどを数値化することができるんです」（山口さん）

「テンシプレッサー MyBoy II」。ごはん粒からスルメイカまで食感を計測できる 「テンシプレッサー MyBoy II」。ごはん粒からスルメイカまで食感を計測できる

2回の測定で、人が奥歯で咀嚼するときの複雑な動きを再現 2回の測定で、人が奥歯で咀嚼するときの複雑な動きを再現

新作「も〜っちり食感クリームパン」を測定。押しても崩れない！ 新作「も〜っちり食感クリームパン」を測定。押しても崩れない！

＜テンシプレッサー測定データ＞（※参考）

1「も〜っちり食感チョコメロンパン」（咀嚼度255.4）

2「も〜っちり食感クリームパン」（咀嚼度198.4）

3「も〜っちり食感ピザパン」（咀嚼度161.6）

4「も〜っちり食感ホイップあんぱん」（咀嚼度106.2）

5「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」（咀嚼度100.5）

6「も〜っちり食感チーズパン」（咀嚼度42.9）



比較参考データ：

ファミリーマート「ミニクリームパン」（咀嚼度54.9）

ファミリーマート「しっとりやわらか食パン」（咀嚼度43.7）

※個体差があります

「『硬さ』は一定に押したときの抵抗があるか、『弾力性』は押したときの戻りがどれくらいあるかを表します。この2つをかけ合わせたものが『咀嚼度』で、この値が高いほど、も〜っちり度が高いと言えます。



今回、『も〜っちり食感チョコメロンパン』の咀嚼度が255.4で、非常に高かったです。ファミリーマートさんの『ミニクリームパン』と『しっとりやわらか食パン』も比較のため測定しましたが、『超も〜っちりパン』シリーズと比べると、咀嚼度の数値が圧倒的に違います。通常のパンと比べて、数値からも『超』も〜っちりという言葉通りであることがわかります」

定番の食パンも測定。 “もっちり差”が数値で明確に！ 定番の食パンも測定。 “もっちり差”が数値で明確に！

おいしさはどう？「超も〜っちりパン」を実食

も〜っちり食感が人気のワケは？

「最近はパンだけでなく、グミなどのお菓子も含めて“噛むこと自体を楽しむ”ニーズが高まっていますよね。それと、日本は食感を表す言葉がとても多いんです。もっちり、しっとり、ぷよぷよなど、海外だと一言でうまく訳せない表現も多い。それだけ日本人は“食感そのもの”に敏感で、こだわりがある文化なのだと思います」（山口さん）

「パンって種類がすごく多いじゃないですか。いろいろ楽しめますよね。一方でお米は、コシヒカリやひとめぼれなど品種はあるものの、主食としての方向性はある程度すでにまとまっていると思うんです。でもパンは、伸びしろが大きいんですよね。米粉を使ったり、いろんなでん粉を組み合わせたりして、食感そのものを工夫できる余地がすごくある。“どう楽しませるか”のバリエーションが豊富なんです。パンにはまだいろんな可能性があると思います」