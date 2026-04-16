離席する同僚に「さよなら」は言わない、数時間後には職場で顔を合わせるから…退職に至るまでの壮絶な道のり【作者に聞く】

離席する同僚に「さよなら」は言わない、数時間後には職場で顔を合わせるから…退職に至るまでの壮絶な道のり【作者に聞く】