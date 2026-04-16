ABCマート×ILLIT新作シューズ登場♡バレエコアが叶う最旬スニーカー

春夏の足元をおしゃれにアップデートしたい方に朗報♡ABCマートから、FILAの人気モデル「ECHAPPE」の新作が登場しました。トレンドのバレエコアスタイルを取り入れたデザインで、可愛さとスポーティーさを両立。さらにILLITのYUNAHとIROHAを起用したビジュアルも公開され、今注目のアイテムです。

トレンド感あふれる新デザイン

今回登場する「FILA ECHAPPE VC v2」と「FILA ECHAPPE VC v2 LX」は、メリージェーンスタイルをベースにした新しいデザインが魅力。

ストラップベルトとバレエシューズのようなシューレースが特徴で、女性らしさを引き立てながらもカジュアルに履ける一足です。

バレエコアの流れを取り入れた、今っぽいスタイリングが楽しめます。

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快適さも叶える機能性

見た目だけでなく、履き心地にもこだわりが詰まっています。オーソライトインソールを採用し、クッション性に優れ、長時間の歩行でも快適。

さらに抗菌・防臭機能も備えているため、日常使いにもぴったりです。デニムやワンピース、ミニスカートなど幅広いコーディネートに合わせやすく、毎日のスタイリングに活躍します。

商品詳細

FILA ECHAPPE VC v2



価格：11,000円（税込）

サイズ：22.5～25.5cm（0.5cm刻み）（カラー：BLACK/SILVER、GREY/GREY）

FILA ECHAPPE VC v2 LX



価格：11,000円（税込）

サイズ：22.5～25.5cm（0.5cm刻み）（カラー：BEIGE/BROWN、BLACK/BLACK）

発売日：2026年4月16日（木）

販売店舗：全国のABC-MART GRAND STAGE／公式オンラインストア

ABCマートで旬の足元コーデを♡

ABCマートの新作シューズは、トレンドのバレエコアと機能性を兼ね備えた優秀アイテム。ILLITのように、リラックス感のあるおしゃれなスタイリングを楽しめるのも魅力です。

春夏のコーデに取り入れるだけで一気に旬顔にアップデートできるので、ぜひチェックしてみてください♪