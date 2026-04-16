【漢字クイズ】「水走」はなんて読む？一見簡単そうだけど...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「水走」はなんて読む？

「水走」という漢字を見たことはありますか？ 東大阪市にある、ひらがな4文字の地名です。 いったい、「水走」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「みずはい」でした。

大阪府東大阪市に位置している水走。

そんな水走のある東大阪市は、ものづくりやラグビーの聖地・花園で知られるまちで、なかでも有名なのが、花園中央公園内にある「東大阪市花園ラグビー場」です。

『全国高等学校ラグビーフットボール大会』の会場として使用されているラグビー専用スタジアムで、同大会は“花園”の通称で親しまれているほど有名なシンボルなんだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『東大阪公式観光情報サイト』

ライター Ray WEB編集部