【漢字クイズ】「水走」はなんて読む？一見簡単そうだけど...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「水走」はなんて読む？
「水走」という漢字を見たことはありますか？
東大阪市にある、ひらがな4文字の地名です。
いったい、「水走」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「みずはい」でした。
大阪府東大阪市に位置している水走。
そんな水走のある東大阪市は、ものづくりやラグビーの聖地・花園で知られるまちで、なかでも有名なのが、花園中央公園内にある「東大阪市花園ラグビー場」です。
『全国高等学校ラグビーフットボール大会』の会場として使用されているラグビー専用スタジアムで、同大会は“花園”の通称で親しまれているほど有名なシンボルなんだとか。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『東大阪公式観光情報サイト』
ライター Ray WEB編集部