「ガスト」×『ポケモン』がコラボ？ 予告画像に「見たことのあるエンブレム」「確定！」などファンの期待高まる
「ガスト」は、4月14日（火）に公式Xを更新。4つのマークをあしらった画像を投稿し、「ガストとポケモンのコラボ確定！」「ポケモンコラボ始まったら通わせていただきます」と話題を集めている。
【写真】分かったらすごい！ 最初に投稿された背景のみの画像
■4つのマークとは
この日、「これは…?!」とコメントを添えて投稿されたのは、黄色、赤、緑、青で4分割にされた背景に4つのマークが施された1枚の画像。
黄色の背景にはイナズマ、赤の背景には炎、緑の背景には草、水色の背景には水滴のように見えるマークが描かれている。
「ガスト」は4月13日（月）に背景のみの画像もアップしていて、これら画像の答えは近日発表とコメント。
SNSでは、「見たことのあるエンブレム」「これはもうポケモンじゃん」「ガストといえばハンバーグってかんじするけどぽこあポケモンのハンバーグ来たりするかな」など『ポケットモンスター』とのコラボを期待する声が集まった。
引用：「ガスト」X（@gusto_official）
【写真】分かったらすごい！ 最初に投稿された背景のみの画像
■4つのマークとは
この日、「これは…?!」とコメントを添えて投稿されたのは、黄色、赤、緑、青で4分割にされた背景に4つのマークが施された1枚の画像。
黄色の背景にはイナズマ、赤の背景には炎、緑の背景には草、水色の背景には水滴のように見えるマークが描かれている。
SNSでは、「見たことのあるエンブレム」「これはもうポケモンじゃん」「ガストといえばハンバーグってかんじするけどぽこあポケモンのハンバーグ来たりするかな」など『ポケットモンスター』とのコラボを期待する声が集まった。
引用：「ガスト」X（@gusto_official）