『ハイキュー!!』タイトーくじが「ファミマ」に登場！ 影山飛雄のフィギュアなど全7等級を用意
テレビアニメ『ハイキュー!!』を題材にした「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校VS青葉城西高校」が、5月2日（土）から、全国の「ファミリーマート」で順次発売される。
【写真】影山と並べたい！ B賞には及川徹のフィギュアが登場
■タイトーくじに初登場
今回発売される「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校VS青葉城西高校」は、作品の世界観を堪能できるグッズがそろう、全7等級＋ラストハッピー賞から成るハズレなしのくじ。
A賞には、烏野高校の影山飛雄を細部まで再現した約20cmの「フィギュア」が登場。加えて、B賞に青葉城西高校の及川徹を立体化した約20cmの「フィギュア」が用意され、A賞と並べて楽しめるラインナップとなっている。
また、烏野高校の日向翔陽、影山飛雄、月島蛍の3人、青葉城西高校の及川徹、岩泉一、国見英の3人をモチーフにした「お座りマスコット」がC賞とD賞に用意されるほか、E賞の「ゆらゆらアクリルスタンド」など、バリエーション豊かなアイテムが並ぶ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストハッピー賞にはカラー違いの影山飛雄と及川徹の「フィギュアセット」を提供。加えて、タイトーくじ公式サイトから応募して各種グッズが当たるダブルハッピー賞とエクストラハッピー賞も展開予定だ。
【写真】影山と並べたい！ B賞には及川徹のフィギュアが登場
■タイトーくじに初登場
今回発売される「タイトーくじ ハイキュー!! 烏野高校VS青葉城西高校」は、作品の世界観を堪能できるグッズがそろう、全7等級＋ラストハッピー賞から成るハズレなしのくじ。
A賞には、烏野高校の影山飛雄を細部まで再現した約20cmの「フィギュア」が登場。加えて、B賞に青葉城西高校の及川徹を立体化した約20cmの「フィギュア」が用意され、A賞と並べて楽しめるラインナップとなっている。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストハッピー賞にはカラー違いの影山飛雄と及川徹の「フィギュアセット」を提供。加えて、タイトーくじ公式サイトから応募して各種グッズが当たるダブルハッピー賞とエクストラハッピー賞も展開予定だ。