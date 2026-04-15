ラディアンヌの垂れないブラトップ新作♡夏向けドライキャミ登場

夏のインナー選びに悩む方に朗報♡ラディアンヌの人気「垂れないブラトップ」シリーズから、汗やムレを軽減する新作ドライキャミソールが登場しました。快適さと美しいシルエットを両立した設計で、暑い季節でもストレスフリーに過ごせる一枚。毎日のコーデに取り入れたい注目アイテムです♪

進化したドライ機能♡

「オールインワンブラトップ ドライキャミソール」は、吸水速乾素材を裏表に使用したダブルドライ構造を採用。汗を素早く吸収して放出し、ベタつきやムレを防ぎます。

タグレス仕様で肌への刺激も軽減し、長時間着ても快適な着心地をキープ。暑い季節に嬉しい機能が詰まった一枚です。

Wacky Willyとジゼルが魅せる夏コレクション♡軽やかトレンドスタイル

垂れない設計で美シルエット

独自の寄せ上げクリップパッドにより、バストを中央へしっかりキープ。

「ブラトップ＝垂れる」という悩みを解消し、Tシャツ1枚でも美しいラインを演出します。極薄ストレッチ素材が背中や脇の段差も整え、360度きれいなシルエットを実現します。

ストレスフリーな着心地♡

高伸縮ストラップで肩への負担を軽減し、食い込みや跡を防止。

軽やかな着心地で、まるで着ていないかのような快適さを実感できます。サイズはS～3L、カラーはブラックとヌードの2色展開で、幅広い体型やスタイルに対応します。

オールインワンブラトップ ドライキャミソール



価格：1,476円（税込）※予約特別価格（通常3,690円）

サイズ：S／M／L／2L／3L(カラー：ブラック／ヌード)

発売日：2026年4月8日（水）予約開始／5月9日（土）発売

夏を快適に過ごす新定番

ラディアンヌの新作ブラトップは、快適さとスタイルアップを両立した優秀インナー♡汗ばむ季節でも美しいシルエットをキープしながら、ストレスなく過ごせます。

夏のワードローブに取り入れて、毎日をもっと心地よく過ごしてみてください♪