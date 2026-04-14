ビーチまで数十歩！オーシャンビューの絶景スタバが沖縄に誕生 21世紀の森公園エリアに
【女子旅プレス＝2026/04/14】沖縄県名護市の21世紀の森公園内に「スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店」が、4月15日（水）にオープンする。ビーチまで数十歩という絶好のロケーションで、波音を聞きながらコーヒーを楽しめる、国内有数のオーシャンビュー店舗だ。
【写真】パノラマオーシャンビューの絶景広がる新店舗
店舗はリニューアルされる21世紀の森公園の芝生広場や遊歩道を抜けた先、ビーチへとつながる特等席に位置する。店内やテラス席からは、沖縄の澄み渡る青い海と空が広がるパノラマビューを一望。日中の鮮やかなブルーはもちろん、夜にはビーチから星空を眺めるなど、時間ごとに表情を変える自然とともに、贅沢なコーヒータイムを過ごせる。
内装には沖縄の伝統が息づいている。バーカウンターの壁面には琉球瓦が使用され、沖縄の縁側文化に着想を得た小上がり席も設置。大人から子どもまでリラックスできる空間となっている。また、店舗オリジナルのシーサーにも注目だ。海のうねりを表現したボディに、スタバのシンボルであるサイレンの髪をモチーフにした尾を組み合わせた、ここだけの特別なデザインがゲストを出迎える。
地域の伝統産業と自然を体感できる取り組みとして、沖縄のビーグ（い草）で作られた「ござ」の貸出しも実施する。約200年の歴史を持つ伝統的なござを手に、隣接する芝生広場やビーチへ。お気に入りの一杯を片手にござを広げ、とびきりの時間を楽しめる。
一部店舗のみのカスタマイズ型ビバレッジ「My フルーツ3 フラペチーノ（R）」が、沖縄県内2店舗目として導入される。ブレンドするフルーツ、ベース、ホイップクリームなどを自分好みにセレクトし、フルーツの果実感をダイレクトに味わえる一杯をカスタマイズでオーダーできる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
・住所：沖縄県名護市宮里2-2 海の棟2
・営業時間：全日7:30〜21:00
・店舗面積：214.88平米（65坪） 客席数：71席（店内：55席、テラス：16席）
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【写真】パノラマオーシャンビューの絶景広がる新店舗
◆国内有数の海を望むスタバが沖縄に誕生
店舗はリニューアルされる21世紀の森公園の芝生広場や遊歩道を抜けた先、ビーチへとつながる特等席に位置する。店内やテラス席からは、沖縄の澄み渡る青い海と空が広がるパノラマビューを一望。日中の鮮やかなブルーはもちろん、夜にはビーチから星空を眺めるなど、時間ごとに表情を変える自然とともに、贅沢なコーヒータイムを過ごせる。
◆琉球瓦に小上がり席、沖縄の文化とモダンが融合した空間
内装には沖縄の伝統が息づいている。バーカウンターの壁面には琉球瓦が使用され、沖縄の縁側文化に着想を得た小上がり席も設置。大人から子どもまでリラックスできる空間となっている。また、店舗オリジナルのシーサーにも注目だ。海のうねりを表現したボディに、スタバのシンボルであるサイレンの髪をモチーフにした尾を組み合わせた、ここだけの特別なデザインがゲストを出迎える。
◆伝統の「ござ」貸出しでビーチが自分だけのカフェに
地域の伝統産業と自然を体感できる取り組みとして、沖縄のビーグ（い草）で作られた「ござ」の貸出しも実施する。約200年の歴史を持つ伝統的なござを手に、隣接する芝生広場やビーチへ。お気に入りの一杯を片手にござを広げ、とびきりの時間を楽しめる。
◆沖縄2店舗目、自分好みに彩る「My フルーツ3 フラペチーノ」
一部店舗のみのカスタマイズ型ビバレッジ「My フルーツ3 フラペチーノ（R）」が、沖縄県内2店舗目として導入される。ブレンドするフルーツ、ベース、ホイップクリームなどを自分好みにセレクトし、フルーツの果実感をダイレクトに味わえる一杯をカスタマイズでオーダーできる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スターバックス コーヒー 名護21世紀の森公園あけみおてらす店
・住所：沖縄県名護市宮里2-2 海の棟2
・営業時間：全日7:30〜21:00
・店舗面積：214.88平米（65坪） 客席数：71席（店内：55席、テラス：16席）
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