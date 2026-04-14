元駅員が解明、「新宿駅」が″迷宮″と呼ばれる要素が意外だった？【約170もある出口をすべて解説】
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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【新宿駅】地下通路の出口すべて周って迷宮要素を集めた【鬼畜】■駅攻略100」を公開している。動画では、元駅員のa0氏が企画と撮影を担当し、nonkyuru氏のナレーションとともに、世界最多の利用者数を誇る新宿駅の地下通路にある全出口を巡り、同駅が「迷宮」と呼ばれる理由を解き明かしている。(以降の内容は工事により動画と差異が発生している)
動画は、新宿駅に繋がる周辺5駅（新宿三丁目、西武新宿、新宿西口、都庁前、南新宿）を含めた広大な地下通路の出口を、西口、東口、北副都心、南副都心の4エリアに分けて網羅的に調査していく。駅間の地下通路が繋がっているため、出口の系統数はアルファベットなしのほか、A～E、N、S、Oの10系統にも及ぶ。さらに、同じ名称の「2番出口」が4箇所に存在するといった複雑な構造も解説された。
調査の過程では、数々の「迷宮要素」が浮き彫りになる。「地図にはあるのに存在しない出口」や、逆に「地図に載っていない出口」が多数存在することが判明した。また、案内板のフォーマットが統一されていなかったり、乗り換え可能な路線の表記が場所によって異なったりするなど、利用者を混乱させる要因が次々と紹介される。特に新宿サブナード周辺では、名前が振られていない出口が多く見受けられ、カオスな状況となっている。
すべてのエリアを巡り、最終的に確認された出口の総数は170個に上った。動画の最後では、こうした迷宮化の背景について「新宿駅がデカすぎて、画一的な基準での案内が難しいことや、デカいが故にどこかしらで工事が行われて、その反映がし切れないことなどに起因している」と分析。常に姿を変え続ける巨大ターミナル駅の複雑な実態を浮き彫りにし、知的好奇心を満たす内容となっている。
動画は、新宿駅に繋がる周辺5駅（新宿三丁目、西武新宿、新宿西口、都庁前、南新宿）を含めた広大な地下通路の出口を、西口、東口、北副都心、南副都心の4エリアに分けて網羅的に調査していく。駅間の地下通路が繋がっているため、出口の系統数はアルファベットなしのほか、A～E、N、S、Oの10系統にも及ぶ。さらに、同じ名称の「2番出口」が4箇所に存在するといった複雑な構造も解説された。
調査の過程では、数々の「迷宮要素」が浮き彫りになる。「地図にはあるのに存在しない出口」や、逆に「地図に載っていない出口」が多数存在することが判明した。また、案内板のフォーマットが統一されていなかったり、乗り換え可能な路線の表記が場所によって異なったりするなど、利用者を混乱させる要因が次々と紹介される。特に新宿サブナード周辺では、名前が振られていない出口が多く見受けられ、カオスな状況となっている。
すべてのエリアを巡り、最終的に確認された出口の総数は170個に上った。動画の最後では、こうした迷宮化の背景について「新宿駅がデカすぎて、画一的な基準での案内が難しいことや、デカいが故にどこかしらで工事が行われて、その反映がし切れないことなどに起因している」と分析。常に姿を変え続ける巨大ターミナル駅の複雑な実態を浮き彫りにし、知的好奇心を満たす内容となっている。
YouTubeの動画内容
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