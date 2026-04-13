「文豪ストレイドッグス」とスシローが初コラボ！春の私服姿をイメージした描き下ろしコラボグッズは要チェック！
実在の文豪の名を懐(いだ)くキャラクターたちが繰り広げるバトルアクション漫画『文豪ストレイドッグス』。2026年4月1日からすしチェーンのスシローがコラボし、オリジナルグッズが登場している。
【写真】オリジナルクリアカードは全7種
■テーマは「春うらら、来たれスシロー」
この春、スシローと『文豪ストレイドッグス』の初のコラボレーションが実現。『文豪ストレイドッグス』は異能力を駆使したバトルアクションとキャラクターが織りなすさまざまな物語が人気の作品で、2026年4月にTVアニメ放送10周年を迎える。
今回のコラボでは「春うらら、来たれスシロー」をテーマに、『文豪ストレイドッグス』のキャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしデザインを用意。おすしにコラボ限定ピックを付けた特別メニューが登場し、12種あるピックはランダムで提供される。
ピック付きのおすしは3種。店舗で丁寧に炙った「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」、特製のマーラーソースのピリ辛と揚げネギがアクセントになっている「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え」、「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」があり、どれも絶妙な組み合わせの創作すしになっている。
スシロー自慢のマグロを堪能できる「文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」(1220円〜)には、オリジナルクリアカード(全7種)が付く。こちらも提供はランダム。クリアカードが付かない「天然インド鮪6貫盛り」も販売されているので、注文時には注意しよう。
さらに、このクリアカードの袋には二次元コードが付いた別紙が同封されている。ここからキャンペーンサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で100名に「文豪ストレイドッグス」コラボ限定等身大のぼり7種セットが当たるキャンペーンに参加できるので、ぜひトライしてみて。
ほかにも、ソフトドリンクには、描き下ろしデザインの私服姿のキャラクターがセットになったアクリルスタンドが付く。こちらは7人を2人組、2人組、3人組に分けた全3種になっていてランダムで1セット提供される。ソフトドリンクもアクリルスタンドが付いていない通常商品の販売もあるので、気をつけて注文を。
どれも、コラボでしか手に入らない限定グッズばかり。なくなり次第終了となるので早めにチェックしよう。すべてランダムで提供されるが、コンプリートを目指してみる？
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】オリジナルクリアカードは全7種
■テーマは「春うらら、来たれスシロー」
この春、スシローと『文豪ストレイドッグス』の初のコラボレーションが実現。『文豪ストレイドッグス』は異能力を駆使したバトルアクションとキャラクターが織りなすさまざまな物語が人気の作品で、2026年4月にTVアニメ放送10周年を迎える。
今回のコラボでは「春うらら、来たれスシロー」をテーマに、『文豪ストレイドッグス』のキャラクターたちの春の私服姿をイメージした描き下ろしデザインを用意。おすしにコラボ限定ピックを付けた特別メニューが登場し、12種あるピックはランダムで提供される。
ピック付きのおすしは3種。店舗で丁寧に炙った「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き サーモン バジルマヨチーズ炙り」、特製のマーラーソースのピリ辛と揚げネギがアクセントになっている「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風赤えび揚げネギ添え」、「文豪ストレイドッグスコラボ限定ピック付き マーラー風グリルチキン揚げネギ添え」があり、どれも絶妙な組み合わせの創作すしになっている。
スシロー自慢のマグロを堪能できる「文豪ストレイドッグスコラボ限定クリアカード付き 天然インド鮪6貫盛り」(1220円〜)には、オリジナルクリアカード(全7種)が付く。こちらも提供はランダム。クリアカードが付かない「天然インド鮪6貫盛り」も販売されているので、注文時には注意しよう。
さらに、このクリアカードの袋には二次元コードが付いた別紙が同封されている。ここからキャンペーンサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると抽選で100名に「文豪ストレイドッグス」コラボ限定等身大のぼり7種セットが当たるキャンペーンに参加できるので、ぜひトライしてみて。
ほかにも、ソフトドリンクには、描き下ろしデザインの私服姿のキャラクターがセットになったアクリルスタンドが付く。こちらは7人を2人組、2人組、3人組に分けた全3種になっていてランダムで1セット提供される。ソフトドリンクもアクリルスタンドが付いていない通常商品の販売もあるので、気をつけて注文を。
どれも、コラボでしか手に入らない限定グッズばかり。なくなり次第終了となるので早めにチェックしよう。すべてランダムで提供されるが、コンプリートを目指してみる？
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。