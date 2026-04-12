ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にてお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が自身の最高月収を明かす場面があった。

【映像】“最高月収”を明かす瞬間（5時間46分頃）

番組内の企画でバスケットボールを楽しんでいた井上の元へ、突如として「子ども記者」たちが突撃。現場では急きょ緊急記者会見が開かれることとなった。井上は「かわいいなあ。もっと前おいで」と優しく語りかけ、子どもたちを温かく迎え入れたが、そこから記者たちの容赦ない追及が始まった。

まず自宅について「井上さんのような豪邸に住むと豪邸を掃除するのは大変ですか？」との質問が飛び出すと、井上は謙遜しつつ「掃除が好きなので全然大丈夫」と答え、掃除は自分と妻の二人で行っていることや、自宅の間取りが「4LDK」であることなど、プライベートな情報を次々と明かしていった。

さらに記者たちの攻勢は止まらず、「最近よく働いているようで、最高月収を更新したそうですが？」という核心を突く質問が投げかけられた。これには井上も「なんで知ってんねん！」と驚きを隠せない。記者たちが「100万円？」「200万円？」「500万円？」と具体的な金額を挙げて畳みかけると、井上は「900万円や！」と叫んだ。周囲から「おおー！」と驚きの声が上がる中、井上は「ご苦労様。帰れ！またな！」と言い放ち、子ども記者たちは去っていった。

この一連のやり取りに、視聴者からは「井上さんやさしいなあ」「すげえ！」「えぐいて」「うそつけー！もっともらってる」などのコメントが寄せられた。