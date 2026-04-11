UVカット＆遮光率が最大100％！チュチュアンナで買えるコスパ最強アイテムで早めの紫外線対策を。《編集部セレクト4つ》
4月に入って東京でも最高気温20度超えを記録するなど、初夏を思わせる陽気の日も増えてきました。そして、この時期からさっそく取り組みたいのが、"紫外線対策"です。
決して義務的にならず、ファッションとして楽しみながら対策できたら理想的ですよね......。
靴下やインナーを取り扱う「チュチュアンナ」では、そんなアイテムたちがお手頃価格でゲットできます。
真夏に嬉しい機能がたっぷり
豊富なラインアップの中には、UVカットと遮光率ともに100％のアイテムも......！
編集部が注目するコスパ最強のUVアイテムを、ピックアップして紹介します。
●[UVカット・遮光率100％][遮熱]無地折り畳み日傘（晴雨兼用）
どんなスタイルにも合うシンプルさと、バンブーの持ち手が上品な日傘。なんと、差すだけで表面温度がマイナス24度になる優れものです。
VPF50＋、UVカット率100％、遮光率100％と、真夏に打ち勝つ機能がてんこ盛り。晴雨兼用タイプなので、季節問わず活躍します。
価格は3289円。
●[UVカット・遮光率100%]あご紐リボンハット
顔全体から首当たりまで、広い範囲を日差しから守ってくれるハット。つばの部分にUVカット率・遮光率100%の生地、裏側には吸水速乾素材のシートとあご紐が付いているので、屋外レジャーのお守りになりそう。
大きなつばのデザインは小顔効果も期待でき、コーデに馴染むナチュラルなカラー展開も魅力です。
価格は1969円。
●[とにかくさらっと涼しい]UV加工配色メローリブアームカバー50cm
ちょっと窮屈な印象が強いアームカバー。この商品は薄手の生地でありながら、UVカット・吸水速乾・接触冷感まで備えているので、ストレスフリーで心地よく対策できます。
バイカラーのデザインは、トレンド感をさり気なく演出。二の腕までしっかり伸ばしたり、あえてくしゅっとさせたり、その日の洋服や気分に合った着こなしを楽しめます。
価格は869円。
●フレアフリルUVカットパーカー(ノーマル丈)
今年こそは絶対に肌を焼きたくない......。そんな人はUVカットパーカーが必須かも。頭から手の甲まで、UVカット率98％・UPF50＋という高数値で守ってくれます。
接触冷感素材なので、着るだけでひんやり涼しい点も魅力的。緩やかなフリルでフェミニンな印象がありながら、水陸両用で使える優れもの。春夏のレジャーシーンに大活躍の予感......！
価格は3179円。
安心の機能性とファッション性を両立したアイテムを使えば、ちょっと面倒な紫外線対策も楽しく取り組めるかも！
アイテムによっては残り僅かのカラーも出てきています。気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）