黄昏にハイボールはよく似合う…⿇布台ヒルズギャラリーにでっかい夕陽が登場！レモネード香るハイボールを楽しめる映えイベント「Walk Into Magic Hour」開催！
東京・麻布台で、時間も天気も関係なくいつでも“夕暮れ”に浸れる特別な3日間がやってくる。2026年4月11日(土)から13日(月)まで、麻布台ヒルズギャラリーにて、没入体験型イベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」が開催される。
【写真】「ジョニーウォーカー ブロンド」発売記念“マジックアワー”の世界を楽しめる没入体験型イベント「Walk Into Magic Hour」
スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」から新登場の「ジョニーウォーカー ブロンド」発売を記念した期間限定のPOP UP。会場では“マジックアワー”と呼ばれる、日没前後の最も美しい時間帯をテーマにした幻想的な空間の中で、特別な一杯とともに非日常体験を楽しめる。
■3日間限定！“マジックアワー”に没入する特別空間
会場内に広がるのは、実際のCM撮影でも使用された巨大な美術セット。そのまま一般公開されることで、来場者はまるで撮影現場に入り込んだかのような体験ができる。
空間の中心には“巨大な夕陽”が設置され、さらに5つの屋上シーンが展開。屋上を歩き回りながら写真を撮ったり、ベンチでくつろいだり、寝転びながら空を眺めたりと、思い思いの過ごし方が可能だ。
昼でも夜でも、そして天候に左右されることなく、常に“ベストな夕暮れ”が広がるこの空間。時間の制約から解き放たれた、特別なひとときを体感できるのが最大の魅力となっている。
■CMの裏側に入り込む！“自分が主役”の体験も
会場にはCM撮影用のカメラも設置されており、実際の撮影セットの中で自分自身を撮影することも可能。まるでCMの登場人物になったかのような感覚を味わえる。
プロデュースを手がけたのは、ラッパーでありクリエイティブディレクターとしても活躍するTaiTanさん。音楽やカルチャーの視点を取り入れた空間演出によって、より没入感の高い体験が実現している。
■“夕方に飲むウイスキー”という新提案
このイベントの主役となるのが、4月7日にジョニーウォーカーより発売されたばかりの「ジョニーウォーカー ブロンド」だ。1820年創業以来200年以上にもわたりスコッチウイスキーブランドとして愛されているジョニーウォーカーから誕生した「ブロンド」は、これまで“夜に楽しむお酒”というイメージが強かったウイスキーの常識を覆す存在。“マジックアワー＝夕方に楽しむウイスキー”という新しい飲み方を提案している。
特徴は、フルーティな香りとやわらかな甘み、そしてバニラのような余韻。アメリカンオーク樽での熟成によって生まれる軽やかな味わいは、ウイスキー初心者でも飲みやすい仕上がりとなっている。
会場では、この「ブロンド」を使ったカクテルを提供。中でも「ジョニーブロンド レモネードハイボール」は、柑橘の爽やかさとほどよい甘さが調和した一杯で、マジックアワーの空間と相性抜群だ。
■限定LIVEも開催！音楽で広がるマジックアワー
開催前日の4月10日(金)には、抽選で150名限定のスペシャルイベント「Magic Hour Live」も実施。出演は、シンガーソングライターの柴田聡子さんと、グローバルに活躍する音楽ユニットPeterparker69。マジックアワーの世界観を音楽で表現する、特別な一夜となりそうだ。
■非日常に浸る、3日間だけの“自分時間”
「Walk Into Magic Hour」というタイトルには、単に美しい夕暮れを表すだけでなく、「楽しいことは自分でつくる」という前向きなメッセージも込められている。
日常の喧騒から少し離れ、自分だけの時間に浸る--そんなひとときを、特別な空間と一杯のウイスキーがやさしく後押ししてくれる。
3日間限定で開催されるこのイベント。五感で楽しむ没入体験とともに、新しいウイスキーの楽しみ方に出合ってみてはいかがだろうか。
■イベント概要
イベント名：JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”
会場：麻布台ヒルズギャラリー(東京都港区虎ノ門5-8-1)
日程：2026年4月11日(土)〜4月13日(月)
時間：12時〜20時(最終日のみ〜18時)
料金：入場無料(1ドリンクオーダー制)
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。
【写真】「ジョニーウォーカー ブロンド」発売記念“マジックアワー”の世界を楽しめる没入体験型イベント「Walk Into Magic Hour」
スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」から新登場の「ジョニーウォーカー ブロンド」発売を記念した期間限定のPOP UP。会場では“マジックアワー”と呼ばれる、日没前後の最も美しい時間帯をテーマにした幻想的な空間の中で、特別な一杯とともに非日常体験を楽しめる。
■3日間限定！“マジックアワー”に没入する特別空間
会場内に広がるのは、実際のCM撮影でも使用された巨大な美術セット。そのまま一般公開されることで、来場者はまるで撮影現場に入り込んだかのような体験ができる。
空間の中心には“巨大な夕陽”が設置され、さらに5つの屋上シーンが展開。屋上を歩き回りながら写真を撮ったり、ベンチでくつろいだり、寝転びながら空を眺めたりと、思い思いの過ごし方が可能だ。
昼でも夜でも、そして天候に左右されることなく、常に“ベストな夕暮れ”が広がるこの空間。時間の制約から解き放たれた、特別なひとときを体感できるのが最大の魅力となっている。
■CMの裏側に入り込む！“自分が主役”の体験も
会場にはCM撮影用のカメラも設置されており、実際の撮影セットの中で自分自身を撮影することも可能。まるでCMの登場人物になったかのような感覚を味わえる。
プロデュースを手がけたのは、ラッパーでありクリエイティブディレクターとしても活躍するTaiTanさん。音楽やカルチャーの視点を取り入れた空間演出によって、より没入感の高い体験が実現している。
■“夕方に飲むウイスキー”という新提案
このイベントの主役となるのが、4月7日にジョニーウォーカーより発売されたばかりの「ジョニーウォーカー ブロンド」だ。1820年創業以来200年以上にもわたりスコッチウイスキーブランドとして愛されているジョニーウォーカーから誕生した「ブロンド」は、これまで“夜に楽しむお酒”というイメージが強かったウイスキーの常識を覆す存在。“マジックアワー＝夕方に楽しむウイスキー”という新しい飲み方を提案している。
特徴は、フルーティな香りとやわらかな甘み、そしてバニラのような余韻。アメリカンオーク樽での熟成によって生まれる軽やかな味わいは、ウイスキー初心者でも飲みやすい仕上がりとなっている。
会場では、この「ブロンド」を使ったカクテルを提供。中でも「ジョニーブロンド レモネードハイボール」は、柑橘の爽やかさとほどよい甘さが調和した一杯で、マジックアワーの空間と相性抜群だ。
■限定LIVEも開催！音楽で広がるマジックアワー
開催前日の4月10日(金)には、抽選で150名限定のスペシャルイベント「Magic Hour Live」も実施。出演は、シンガーソングライターの柴田聡子さんと、グローバルに活躍する音楽ユニットPeterparker69。マジックアワーの世界観を音楽で表現する、特別な一夜となりそうだ。
■非日常に浸る、3日間だけの“自分時間”
「Walk Into Magic Hour」というタイトルには、単に美しい夕暮れを表すだけでなく、「楽しいことは自分でつくる」という前向きなメッセージも込められている。
日常の喧騒から少し離れ、自分だけの時間に浸る--そんなひとときを、特別な空間と一杯のウイスキーがやさしく後押ししてくれる。
3日間限定で開催されるこのイベント。五感で楽しむ没入体験とともに、新しいウイスキーの楽しみ方に出合ってみてはいかがだろうか。
■イベント概要
イベント名：JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”
会場：麻布台ヒルズギャラリー(東京都港区虎ノ門5-8-1)
日程：2026年4月11日(土)〜4月13日(月)
時間：12時〜20時(最終日のみ〜18時)
料金：入場無料(1ドリンクオーダー制)
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
※お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。