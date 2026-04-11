東京・麻布台で、時間も天気も関係なくいつでも“夕暮れ”に浸れる特別な3日間がやってくる。2026年4月11日(土)から13日(月)まで、麻布台ヒルズギャラリーにて、没入体験型イベント「JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”」が開催される。

【写真】「ジョニーウォーカー ブロンド」発売記念“マジックアワー”の世界を楽しめる没入体験型イベント「Walk Into Magic Hour」

スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」から新登場の「ジョニーウォーカー ブロンド」発売を記念した期間限定のPOP UP。会場では“マジックアワー”と呼ばれる、日没前後の最も美しい時間帯をテーマにした幻想的な空間の中で、特別な一杯とともに非日常体験を楽しめる。

麻布台ヒルズギャラリーにて開催される没入体験型イベント「Walk Into Magic Hour」


■3日間限定！“マジックアワー”に没入する特別空間

会場内に広がるのは、実際のCM撮影でも使用された巨大な美術セット。そのまま一般公開されることで、来場者はまるで撮影現場に入り込んだかのような体験ができる。

7月1日(水)から配信予定のWEB-CMの撮影で使用した美術セットを特別にそのまま公開


空間の中心には“巨大な夕陽”が設置され、さらに5つの屋上シーンが展開。屋上を歩き回りながら写真を撮ったり、ベンチでくつろいだり、寝転びながら空を眺めたりと、思い思いの過ごし方が可能だ。

会場にはベッドも登場。ゆったり腰かけて黄昏の雰囲気を楽しもう


昼でも夜でも、そして天候に左右されることなく、常に“ベストな夕暮れ”が広がるこの空間。時間の制約から解き放たれた、特別なひとときを体感できるのが最大の魅力となっている。



■CMの裏側に入り込む！“自分が主役”の体験も

会場にはCM撮影用のカメラも設置されており、実際の撮影セットの中で自分自身を撮影することも可能。まるでCMの登場人物になったかのような感覚を味わえる。

巨大な美術セットやCM撮影現場の様子を体験したりスマホで撮影することもできる




プロデュースを手がけたのは、ラッパーでありクリエイティブディレクターとしても活躍するTaiTanさん。音楽やカルチャーの視点を取り入れた空間演出によって、より没入感の高い体験が実現している。



■“夕方に飲むウイスキー”という新提案

このイベントの主役となるのが、4月7日にジョニーウォーカーより発売されたばかりの「ジョニーウォーカー ブロンド」だ。1820年創業以来200年以上にもわたりスコッチウイスキーブランドとして愛されているジョニーウォーカーから誕生した「ブロンド」は、これまで“夜に楽しむお酒”というイメージが強かったウイスキーの常識を覆す存在。“マジックアワー＝夕方に楽しむウイスキー”という新しい飲み方を提案している。

会場では「ジョニーウォーカー ブロンド」のハイボールを3種楽しめる




特徴は、フルーティな香りとやわらかな甘み、そしてバニラのような余韻。アメリカンオーク樽での熟成によって生まれる軽やかな味わいは、ウイスキー初心者でも飲みやすい仕上がりとなっている。

会場では、この「ブロンド」を使ったカクテルを提供。中でも「ジョニーブロンド レモネードハイボール」は、柑橘の爽やかさとほどよい甘さが調和した一杯で、マジックアワーの空間と相性抜群だ。

ジョニーブロンド レモネード ハイボール(500円)


ジョニーブロンド シトラスレモネードハイボール(500円)


ジョニーブロンド TaiTanミックス(500円)


■限定LIVEも開催！音楽で広がるマジックアワー

開催前日の4月10日(金)には、抽選で150名限定のスペシャルイベント「Magic Hour Live」も実施。出演は、シンガーソングライターの柴田聡子さんと、グローバルに活躍する音楽ユニットPeterparker69。マジックアワーの世界観を音楽で表現する、特別な一夜となりそうだ。

シンガーソングライター柴田聡子


グローバルに活躍をみせるPeterparker69


■非日常に浸る、3日間だけの“自分時間”

「Walk Into Magic Hour」というタイトルには、単に美しい夕暮れを表すだけでなく、「楽しいことは自分でつくる」という前向きなメッセージも込められている。

日常の喧騒から少し離れ、自分だけの時間に浸る--そんなひとときを、特別な空間と一杯のウイスキーがやさしく後押ししてくれる。

3日間限定で開催されるこのイベント。五感で楽しむ没入体験とともに、新しいウイスキーの楽しみ方に出合ってみてはいかがだろうか。

⿇布台ヒルズギャラリーで開催中！このポスターを目印に向かおう


■イベント概要

イベント名：JOHNNIE WALKER BLONDE presents “Walk Into Magic Hour”

会場：麻布台ヒルズギャラリー(東京都港区虎ノ門5-8-1)

日程：2026年4月11日(土)〜4月13日(月)

時間：12時〜20時(最終日のみ〜18時)

料金：入場無料(1ドリンクオーダー制)

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。

※お酒は適量を。妊娠中・授乳期の飲酒はやめましょう。飲んだ後はリサイクル。