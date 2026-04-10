ナイツ土屋伸之（47）が10日、インスタグラムを更新し「実はこの2年間、予備校に通い美大受験に挑戦してました。周りの方々の理解ある支えと、親身になってご指導頂いた先生方のおかげで、この度晴れて念願の美術大学への進学が叶いました」と美大に合格したと明らかにした。

土屋は客席で爆笑している観客を描いた、自作とみられる絵画を投稿。「未来ある若い才能がたくさんいる中で、こんな50手前の超絶浪人生に貴重な一枠を与えてくれた大学に感謝し、より一層勉強します。そして残りの人生で、なるべく多くの良い絵を描ける画家になれるよう励んでいきたいです。もちろん漫才をもっともっとやりながら。という事で描きました」と、本業の漫才との“二足のわらじ”を誓って描いた、漫才がテーマの絵画だと説明した。

その上で「タイトル『壺』(油彩 キャンパスF50号)」と作品のタイトルを紹介。「笑う客席の中でも一際輝いて見える、苦しそうなくらいツボにハマってるお客さんです。例えばこんな自分にとっての絶景も、もっと人に伝わる美しい絵にしてみたいと思い、美術の師匠を求めて大学を目指しました」と説明した。

そして「絵ばっかり描く漫才師も、漫才ばっかりやる画家も、どっちもロクなもんじゃないかもしれませんが、どうか長い目で見守って頂ければ幸いです」と今後の意気込みをつづった。