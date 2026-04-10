【さすがだぜ】Xiaomiらしいコスパの4万円台タブレット「POCO Pad M1」をレビューします。中級クラスはこれでいいですね
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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【さすがだぜ】Xiaomiらしいコスパの4万円台タブレット「POCO Pad M1」をレビューします。中級クラスはこれでいいですね」と題した動画を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がXiaomiのタブレット「POCO Pad M1」を実機レビューし、性能と価格のバランスが取れた実力を高く評価している。
戸田氏は、12.1インチの大画面ディスプレイに注目。解像度2.5K、リフレッシュレート120Hzの性能に対し、「非常に解像度が高い」「しっかりついてくる感じがあっていい」と操作性の良さを称賛した。また、画面が濡れていても操作できるウェットタッチテクノロジーや、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載している点も高く評価し、実際の音質確認では「かなり音いいですね」と驚きの表情を見せている。
独自の視点として、デザインの細部にも言及。高級機に見られるディスプレイ縁の樹脂パーツがない点や、背面のロゴについて「個人的な本当の好みの問題なんですが、このPOCOがちょっとなくてもいいかな」と、率直な意見を語った。
最終的に戸田氏は、4万9980円という価格設定に対し、「価格と性能、ディスプレイのバランスが良い」として70点の高評価を付けた。同氏は、日常使いからエンタメ用途まで幅広く対応できる手頃な選択肢として、読者のタブレット選びを力強く後押ししている。
戸田氏は、12.1インチの大画面ディスプレイに注目。解像度2.5K、リフレッシュレート120Hzの性能に対し、「非常に解像度が高い」「しっかりついてくる感じがあっていい」と操作性の良さを称賛した。また、画面が濡れていても操作できるウェットタッチテクノロジーや、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載している点も高く評価し、実際の音質確認では「かなり音いいですね」と驚きの表情を見せている。
独自の視点として、デザインの細部にも言及。高級機に見られるディスプレイ縁の樹脂パーツがない点や、背面のロゴについて「個人的な本当の好みの問題なんですが、このPOCOがちょっとなくてもいいかな」と、率直な意見を語った。
最終的に戸田氏は、4万9980円という価格設定に対し、「価格と性能、ディスプレイのバランスが良い」として70点の高評価を付けた。同氏は、日常使いからエンタメ用途まで幅広く対応できる手頃な選択肢として、読者のタブレット選びを力強く後押ししている。
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