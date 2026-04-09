その一歩に、極上の休息を。足を包み込むクッションが、オンとオフを鮮やかに切り替える【アディダス】のサンダルがAmazonに登場中‼
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プールサイドからリビングまで。場所を選ばないスタイルと、スッと馴染むフィット感【アディダス】のサンダルがAmazonに登場!
プールデッキ、ジムのシャワールーム、そして自宅のソファ。あらゆるシーンにシームレスに溶け込むのが、この「アディレッタ シャワー サンダル」だ。最大の特徴は、足を滑らせるだけで瞬時にフィットする、ストレスフリーなスリッポン構造にある。ハードなトレーニングを終えた後の疲れた足や、休日をゆったり過ごしたいひとときを、クッション性に優れた軽量設計が一日中快適にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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デザインにおいても、アディダスの魂が細部にまで宿っている。アッパーには象徴的なスリーストライプスとブランドロゴをあしらい、世界中で愛され続けるアイコニックなスタイルを完成させた。速乾性に優れた素材を採用しているため、水回りの使用でも常にサラリとした履き心地をキープできる。しっかり動き、しっかり休む。そんなアクティブな現代人のライフスタイルに寄り添う、まさに「どこでも履ける」万能な一足だ。
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一度その心地よさを体感すれば、近所への外出から旅行のお供まで、あらゆる場面で手放せない存在になる。洗練されたスポーツミックススタイルを楽しみながら、至福の解放感をその足元で手に入れよう。
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このサンダルを履いた瞬間、あなたのリラックスタイムはより上質で、より自由なものへと進化する。
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