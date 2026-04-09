今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのお昼寝風景。椅子の背に頭を埋めて、さぞ、気持ちよく寝ているのかと思いきや…。投稿はThreadsにて、1.2万回以上表示。たくさんのThreadsユーザーの注目を集めました。

【写真：椅子の上にいた猫→『気持ちよく寝ているんだろうな』と思ったら…衝撃の表情】

さぞ、きもちよーく寝てるんだろうなと思ったら

今回、Threadsに投稿したのは「u_erii」さん。

投稿には、椅子の背もたれに顔を向けてスヤスヤ寝ている猫ちゃんの後ろ姿が。「さぞ、気持ちよく寝ているんだろうな」と思い、顔をのぞいてみたところ…。そこには、背もたれの隙間に顔を挟んでいた猫ちゃんの顔が。目はカッと見開かれ、口はポカーンと開いていたようです。

これは果たして本当に寝ていたのか、仮に寝ていたとしてもこの状態で寝心地はよかったのか、気になっちゃいますね。

すごい寝顔の猫ちゃんに笑ってしまう方が続出

椅子の背もたれの隙間に顔を挟んで寝ていた猫ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「笑っちゃいました。可愛い…」「すきです、かわいい…」「可愛すぎる」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が猫ちゃんのおもしろくて可愛い寝顔に心癒されたようですね。

Threadsアカウント「u_erii」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。のんびりとした雰囲気を感じる投稿はどれも癒されるものばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「u_erii」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。