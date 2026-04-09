中国・江蘇省のホテルに宿泊した女性が、客室内に飾ってあった絵の裏に「隠し扉」があったと訴え、物議を醸している。中国メディアの南方日報が6日に伝えた。

記事によると、女性が夜遅くに就寝しようとした際、ベッド脇につるされたロールタイプの絵画のふちに不自然な隙間があるのを発見。めくって確認してみると、そこには「隠し扉」があった。扉は容易に開けることができ、その先は真っ暗で、目を凝らすと古びた階段があった。

女性は「隠し扉」や階段の様子を撮影してSNSにアップしており、動画には女性がアコーディオンタイプの「隠し扉」に触れながら、「これって安全なの？布製なんだけど」と困惑する様子が映っている。

恐怖を感じた女性はすぐにフロントに連絡して苦情を伝えたが、ホテルスタッフは「（階段は）点検用通路で、普段は施錠されているため心配は不要」と説明。最終的にホテル側は部屋を交換したというが、女性は「納得のいく説明や謝罪は行われなかった」と不満を示している。

中国のネットユーザーからは「怖すぎる！！」との声が相次いだほか、「『普段は施錠されている』って言うけど、簡単に開くじゃん」「ホテルの秘密の通路。名探偵の出番だな」「ミステリー小説で読んだ気がする。消えた宿泊客」「このホテルは『特殊な活動』に使われていたのだろう」「誰かさんの逃走用通路だろう。分かる人には分かる」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）