​​​​堀未央奈「自然にトーンアップ」最近購入した日焼け止めを紹介

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『最近の購入品 買って大正解な美意識高めご褒美アイテム』の動画を投稿。さまざまな購入品を紹介する中にはコスメも。

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■日焼け止め

動画内で紹介されたのはこちら！

Torriden/ダイブイン サンマイルドクリーム 税込2,530円（公式サイトより）

優しい塗り心地とうるおい感がどちらも叶うノンケミカル日焼け止めクリーム。

堀さんは「私はトリデンが本当に大好きなんですけど」とブランドのファンだと明かしながら、日焼け止めをこちら含め3種類購入したと紹介。

こちらの使用感について「ちょっと白みが」「結構しっかりめ」「トーンアップ効果もあるって感じ」と肌を明るく見せてくれると表現。そして「トーンアップもしたいし、しっかり塗ってます感出したいよっていう人はこっち」と説明してくれました。

続けて「でもね、ベタベタしない」「自然にトーンアップしてる」とも語り、ナチュラルな肌色と軽い付け心地があるとコメントしていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にもさまざまな購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。