櫻坂46、初の東京・MUFGスタジアム公演ABEMA PPVで生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日(土)・12日(日)に、結成５周年を迎えた櫻坂46による初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演『櫻坂46 ５th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を、「ABEMA PPV」にて両日生放送する。
『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、櫻坂46のデビュー５周年を記念して開催されるアニバーサリーライブであり、グループにとって初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演となる特別なステージ。
グループ史上最大規模の会場で行われる本公演では、これまでの歩みを体現するパフォーマンスとともに、さらなる進化を感じさせるステージが繰り広げられる。
本公演は、４月４日(土)よりチケット販売を開始し、各日4,600円（税込）で購入・視聴可能。また、チケットを購入された方は４月25日(土)・26日(日)に実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。
(C)Seed & Flower合同会社
『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、櫻坂46のデビュー５周年を記念して開催されるアニバーサリーライブであり、グループにとって初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演となる特別なステージ。
本公演は、４月４日(土)よりチケット販売を開始し、各日4,600円（税込）で購入・視聴可能。また、チケットを購入された方は４月25日(土)・26日(日)に実施されるリピート配信でも本編を視聴できる。
(C)Seed & Flower合同会社