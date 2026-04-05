「なんでそんなに忙しいの？」不倫中の男性に増える“曖昧な予定”
夫から「最近ちょっと忙しくて」の一言が増えていく。理由はあるようで、よく聞くと具体的ではないし、どこか引っかかる。不倫中の男性は、予定の“曖昧さ”としてサインが出ることがあります。
予定が“直前まで分からない”と言う
以前は普通に決めていた予定を、「その日にならないと分からない」「まだ確定してない」など、なぜか確定させなくなっていませんか？もしかしたら“動ける余白を残している”のかもしれません。
説明がふんわりしている
「ちょっと仕事で」「知り合いと」何をしているのかは分かるようで、具体的な予定の中身が見えないことも。答えをあえてぼかしているような説明は、自然と違和感として積み重なっていきます。
予定の“辻褄”が合わなくなる
話していた内容と、後から出てくる話が少しずつズレることも増えていくでしょう。時間、場所、人。ひとつひとつは小さくても、重なると整合性が取れなくなります。この“わずかなズレ”こそ違和感の正体です。
問題は予定の多さではなく、その説明の仕方。その曖昧さにどう向き合うかで、見え方は変わっていくのかもしれません。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼夫の不倫を“許す妻”と“許せない妻”。それぞれの「視点の違い」とは？