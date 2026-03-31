美容費を「固定費」と「変動費」に分けて管理するとムダが減る

美容費を分けて考えることが重要な理由

ではなぜ、美容費を「固定費」と「変動費」に分けて管理すると無駄が減るのでしょう。ここでは、美容費を分けて考えることが重要な理由について解説します。まずは、費用の性質を理解するところから始めましょう。



固定費と変動費が混ざると管理しづらいため

美容費は、スキンケア用品やサロン代のように定期的に発生するものと、コスメの購入のようにタイミングが不規則なものが混在しています。これらを同じ枠で管理すると、どこに無駄があるのかが見えにくくなるのです。

その結果、気づかないうちに支出が増えてしまうケースも少なくありません。そのため、美容費管理においては固定費と変動費を明確に分けることが大切です。



分けることで削減ポイントが明確になるため

固定費と変動費を分けることで、見直すべきポイントが明確になります。固定費は契約や頻度の見直し、変動費は購入頻度や衝動買いの抑制など、それぞれ異なる対策が必要です。まずは、毎月の美容費を分類して支出の全体像を把握してみましょう。



美容費の固定費に該当するもの

毎月または定期的に発生する支出は、固定費として管理します。ここでは、美容費の固定費に該当するものを紹介します。



スキンケアやヘアケアの定期購入

化粧水や美容液、シャンプーなど、継続的に使用するアイテムは、固定費としてカウントされる項目です。毎月一定額がかかるため、ここを把握することで最低限必要な美容費が見えてきます。定期購入を利用している場合は、契約内容を見直すことでコストダウンが狙えるでしょう。



サロンやサブスクサービスの費用

ネイルサロンやまつ毛サロン、エステなどを定期的に利用している場合も固定費に含まれます。また、サブスク型の美容サービスも同様に毎月の支出として管理しましょう。頻度やプランを見直すことで、大きな節約につながるはずです。



美容費の変動費に該当するもの

必要に応じて発生する支出は、変動費として分類しましょう。ここでは、美容費の変動費に該当するものを紹介します。



コスメの衝動買いやセール購入

新商品や限定品、セールでのまとめ買いなどは変動費に該当します。これらは計画外の支出になりやすく、積み重なることで美容費全体を押し上げるため注意が必要です。計画的に購入し、在庫ロスを防ぎましょう。



イベントや季節ごとの追加出費

季節限定コスメやイベント用のメイクアイテムなども変動費に含まれます。必要に応じた支出ではありますが、頻度が増えると年間コストが大きくなるため、優先順位をつけて管理することが大切です。



固定費と変動費の管理方法

分類した後は、それぞれに適した方法で管理しましょう。ここでは、固定費と変動費の管理方法について解説します。



固定費は「見直し」で削減する

固定費は一度見直すだけでも継続的な節約につながります。例えば、使用頻度が低いサロンの回数を減らしたり、スキンケアの価格帯を調整したりすることで、毎月の支出を安定して下げられるでしょう。定期的に見直して節約につなげましょう。



変動費は「予算設定」でコントロールする

変動費は使いすぎを防ぐために、あらかじめ月ごとの予算を設定することが効果的です。上限を決めておくことで衝動買いを抑えやすくなり、無駄な支出を防げます。必要なものと欲しいものを区別して、必要な物から優先して購入しましょう。



美容費を分けて管理して無駄を減らそう

美容費は固定費と変動費が混在しているため、そのままでは全体像を把握しにくく、無駄な支出が増えやすい傾向にあります。スキンケアやサロン代などの固定費は、見直しによって継続的に削減でき、コスメの衝動買いなどの変動費は、予算設定によってスムーズにコントロールできます。

この2つを分けて管理するだけでも、どこにお金がかかっているのかが明確になり、効率的に節約できるのです。美容は我慢するのではなく、管理方法を工夫して賢く無駄を減らしましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー