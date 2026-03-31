タレントの渡辺満里奈が30日、オフィシャルブログを更新。夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤との“ペアルック”ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。



おニャン子クラブの元メンバーで1986年にソロデビューした渡辺。現在はタレントとしてはもちろん、エッセイストとしても幅広く活動している。



この日、「そしてまたしても」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「夫とペアルックになってしまいました」と報告し、渡辺と名倉が同じ白のTシャツを着用し、顔に手を添えたポーズで寄り添う仲睦まじい２ショットを披露。息の合った表情からは夫婦の仲の良さが伝わる一枚となっている。



また、「朝、夫が仕事行く時ちゃんと見てなかったわー」と明かし、「笑い飛ばしてください」「よき１日を！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。



この投稿にファンから「かわいいお２人」「憧れの夫婦」「いつまでもペアルック着ててくださいね」「ペアルックとは羨ましい」「仲良しでうらやましい限り」「夫婦仲がいいのは 何より」「素敵」などの声が寄せられている。