【風、薫る 第3回あらすじ】信右衛門、りんに自らの過去明かす 直美は教会に呼び出される
【モデルプレス＝2026/03/31】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第3話が、4月1日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。
一方、東京の教会では、牧師の吉江が（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していた。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第3話／4月1日（水）放送
美津（水野美紀）と安（早坂美海）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。りん（見上愛）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝）は自らの過去を語り出す。
一方、東京の教会では、牧師の吉江が（原田泰造）が直美（上坂樹里）を呼び出していた。
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