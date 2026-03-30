ABEMA 30時間限界突破フェスで『チャンスの時間』人気企画放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念し４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。その中で『「チャンスの時間」ノブの好感度を下げておこう30時間フェスver.』を放送することを決定した。
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、お笑いコンビ・千鳥がMCを務め、今年で放送開始９年目に突入する「ABEMA」オリジナルレギュラー番組『チャンスの時間』の人気企画「ノブの好感度を下げておこう！」特別版の放送が決定。ノブがスキャンダルを起こす前に上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておく当企画。楽屋挨拶に訪れるゲストに対し、大悟の指示で“イヤな奴”になりきったノブが好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行う。
今回の特別版では、2025年に紅白初出場も果たした大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、「ABEMA」オリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズ出演でも注目を集める俳優・山本裕典が相手役として登場。今をときめく国民的アイドル・仲川と活躍の幅を広げている山本を相手にノブはどんな“イヤな奴”を演じるのか。
これまでも大悟の指示によって、失礼すぎる言動や理不尽な要求を投げつけるノブの傍若無人な振る舞いに爆笑と混乱の展開を繰り広げてきたこの企画。もはや天下を獲ったも同然の千鳥に“今が一番危ない”と危機感を抱く『チャンスの時間』が特別番組『30時間限界突破フェス』で挑む大勝負。果たして、今度こそノブの上がりきった好感度を下げることができるのか!?
（C）AbemaTV, Inc.
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
今回の特別版では、2025年に紅白初出場も果たした大人気アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏、「ABEMA」オリジナルバラエティ『愛のハイエナ』シリーズ出演でも注目を集める俳優・山本裕典が相手役として登場。今をときめく国民的アイドル・仲川と活躍の幅を広げている山本を相手にノブはどんな“イヤな奴”を演じるのか。
これまでも大悟の指示によって、失礼すぎる言動や理不尽な要求を投げつけるノブの傍若無人な振る舞いに爆笑と混乱の展開を繰り広げてきたこの企画。もはや天下を獲ったも同然の千鳥に“今が一番危ない”と危機感を抱く『チャンスの時間』が特別番組『30時間限界突破フェス』で挑む大勝負。果たして、今度こそノブの上がりきった好感度を下げることができるのか!?
（C）AbemaTV, Inc.