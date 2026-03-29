放送日時：2026年3月29日（日）22:00

ゲスト：和田アキ子

私の中の、もうひとりのワタシ。：なんぼのもんじゃい！

芸能生活58年・芸能界のご意見番こと和田アキ子さんをゲストに迎え、緊急1時間SP！



18歳で歌手デビューし、歯に衣着せぬ発言を武器に20代にして“芸能界のご意見番”と呼ばれる存在となった和田。

当時にしては珍しく、「“アシスタント”ではなく“女性MC”としてのポジションをもらった」と話す和田は、長年にわたり芸能界の第一線で活躍を続けた。

一方で、芸能界に友達がいなかった若手時代に“デカいから嫌だ”“男みたいだから嫌だ”と誹謗中傷を受け、共演者と同じ楽屋で着替えられなかった過去など、知られざる苦悩を告白。

そんな和田の盟友・所ジョージさん、ヒロミさん、出川哲朗さんが明かしたのは和田の“繊細な一面”。

譜面がボロボロになるまで何度も歌を練習している姿や、昔は夜中に電話がかかってきて「ちょっと悩んでんねん」など、テレビでは見せない一面もあったことを告白。

さらに今回、本日をもって40年以上続いたレギュラー放送に幕を下ろす『アッコにおまかせ！』に、おしゃれクリップのカメラが潜入！

長らく世間の声に悩みながら、「肩を叩かれる前に引退したかった」と、自らその幕引きを決意したことを明かす。

「人生がアッコにおまかせ！そのものだった…」 と語る番組総合演出を筆頭に、20年以上の信頼関係を築いた作家や照明担当など、チームスタッフの熱い想いを受けて、和田アキ子は何を語るのか？率直な想いに迫る。

そして、番組中盤では45年連れ添う夫からのサプライズの手紙が登場。

日曜昼の生放送を務めることになった41年前の思い出から夫婦のあゆみを振り返り、病気や事故にあっても妻・アッコが仕事にかけ続けた情熱を激励するほか、周囲への感謝を綴った内容に、目に涙を浮かべながら聞き入る姿が――。

「こんな長文でもらうの初めて」「彼に励まされている」と感謝を述べた。

そしてラストには、MC・山崎育三郎と「あの鐘を鳴らすのはあなた」を一夜限りのデュエット。

譜面がボロボロになるまで練習するという和田のこれからの夢は 「歌が上手くなること」 。

人生の大きな節目を迎え、新たな一歩を踏み出す和田が、尽きない人生への情熱を歌に乗せて披露する。



愛に支えられながら歩み続ける和田アキ子の“今とこれから”に迫りました。