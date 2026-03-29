「ぽっこりお腹」をおしゃれにカバー！【ROPÉ PICNIC】大人の味方♡「きれいめトップス」

お腹まわりをカバーしたいけど、ゆったりすぎる着こなしで野暮ったく見えるのは避けたい。そんな大人世代におすすめしたいのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「ペプラムトップス」です。自然にウエストまわりをカバーしながら、きれいめな印象をキープできるかも。今回は品よく大人世代にマッチしつつ、気負わずデイリー使いしやすいアイテムを厳選しました。

品よく楽しめる大人のカジュアルトップス

【ROPÉ PICNIC】「ペプラムポロカラーニット」\4,391（税込・セール価格）

ウエストからふんわり広がる、ペプラムシルエットが華やかなトップス。「さらっとした肌触りのニット素材」（公式サイトより）で、着心地もよさそうです。ポロカラーでほどよいきちんと感があり、ラフに寄りすぎないデザインもポイント。1枚で着映えるため、コーデに悩む時間のない忙しい朝にも重宝しそう。

オンオフ問わずヘビロテしたいペプラムトップス

【ROPÉ PICNIC】「カットジョーゼットハートネックペプラムプルオーバ」\4,499（税込）

タック入りのさりげないペプラムデザインでお腹まわりをカバーしつつ、大人女性の品の良さを演出できそうなトップス。伸縮性のあるカットジョーゼット素材が、きれい見えするのも魅力です。美デコルテに見せてくれそうな、ハートネックデザインも素敵。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M