コレ大当たりーーーッッ♡【シャトレーゼ】可愛すぎる「新作スイーツ」って？

【シャトレーゼ】では今、春を感じる「新作スイーツ」がお目見え中。イースターにちなんだケーキやプリンアラモード、さらには桜のあんみつなどが登場しています。和洋のスイーツが満喫でき、可愛い見た目に心も癒されそう。ティータイムにぴったりな新作を、ぜひご褒美として味わってみて。

ポップなビジュアルが可愛い「イースター うさぎのキャロット畑」

パステルピンクのうさぎがひょこっと顔を出した、お手軽感のあるカップケーキ。うさぎの隣には小さな人参に見立てたトッピングも添えられていて、ポップなビジュアルがキュートです。カップの中は、苺シュガーチップやホワイトチョコチップなどのアクセント・スポンジ・カスタードクリーム・カスタード入りホイップなどが層になっています。クリームたっぷりで、満足感もありそう。

絵本のような可愛さ！「イースター ことりのおうち」

こちらも同じく食べやすいお手軽感のあるカップケーキ。コロンとした卵やヒヨコをトッピングした、まるで絵本の世界のような可愛さが詰まった仕上がりです。@ftn_picsレポーターともさんによれば「チョコバナナ味のケーキといった印象」だそう。ホームパーティーの手土産に選ぶのもおすすめです。

食後のデザートに！「イースターうみたて卵プリンのアラモード」

大きめのカップにプリンやフルーツをのせた豪華なこちら。真っ白なうさぎや卵まで添えられた、イースターらしい華やかさを感じる可愛らしいビジュアルがたまりません。さまざまな味が満喫できて、最後まで飽きずに完食できそうです。

華やかなデコレーション！「春の桜 クリームあんみつ桜こしあん」

和スイーツを楽しむならこちらがおすすめ。「桜葉の香り漂うあんみつ」（公式サイトより）は、ホイップやあんこを華やかにデコレーションし、トッピングも贅沢にのせた一品です。レポーターともさんによると「こしあんには塩漬けの桜の葉が混ぜられていて」という本格派。具沢山でお腹も満たされそうです。自分へのご褒美にぜひ選んでみて。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino