「お客様は神様ではありません」コンビニのトイレ、無言・無買で使う客に釘を刺す店員、マナー崩壊でサービス限界

コンビニのトイレを借りる際、何か買い物をしてから店を出るという人はどれくらいいるだろうか。投稿を寄せた50代男性（メディア・アパレル・デザイン／年収550万円）は、副業としてコンビニでアルバイトをしている。店側にとっても、無言・無買でのトイレ利用は切実な問題であるようだ。

「何も言わず、何も買わずでトイレを利用されるのは防犯に繋がりません。深夜、1人の時に入店されても恐怖でしかありません」

客からすれば「ちょっと借りるだけ」という軽い気持ちかもしれないが、無言で入店しそのまま奥へ消えるのは恐怖だという。（文：境井佑茉）

「従業員専用となる日も遠からず…と言った所でしょうか」

男性は、マナーとして「トイレ貸してください」と声掛けするのが普通ではないか、と主張する。

「わざわざ何か買ってまでという言い方より、買うついでに…の方が良いです。トイレはプライベートの場でもあるので、店側のルールを守って欲しいです」

実際、声掛けをせずに利用する客が多いことで、現場では実害の例も出ているそうだ。

「紙が無くなる・個室から商品が見つかる・汚したまま放置等多くの問題もある」

こうした状況が続けば、「（都心部みたく)従業員専用となる日も遠からず…と言った所でしょうか」と、サービスの限界を感じている。

男性は「トイレ問題やゴミ問題」について、「どちらとも無くなってしまっては困る問題ではあるので、最低限のルールは理解して欲しい」とした上で、こう釘を刺した。

「『お客様は神様』ではありません。需要と供給を理解した上でご利用して欲しいです」

無料で使わせてもらう側が最低限の敬意を払うのは、至極真っ当である。善意で解放されている場所を荒らせば、「使用禁止」にする店が増えてもおかしくはないだろう。

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