IT企画伴走でDX推進を支援！ さくら情報システム「絆AXプラン」

記事ポイント さくら情報システムがIT企画伴走支援サービス「絆」から「AXプラン」を2026年3月24日に提供開始中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進部門などが対象AI活用規程・ルールの制定を支援し、リスクに配慮した安心のAI導入を実現 さくら情報システムがIT企画伴走支援サービス「絆」から「AXプラン」を2026年3月24日に提供開始中小・中堅企業の経営企画・情報システム・DX推進部門などが対象AI活用規程・ルールの制定を支援し、リスクに配慮した安心のAI導入を実現

さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」においてAI活用支援を目的とした「AXプラン」の提供を2026年3月24日に開始しました。

中小・中堅企業の経営企画や情報システム、DX推進部門などを対象に、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援するサービスとなっています。

AIの特性やリスクを踏まえた安心の導入環境づくりをサポートします。

さくら情報システム IT企画伴走支援サービス「絆」から「AXプラン」を提供開始

「AXプラン」は、AI導入の検討や初期段階にある企業・組織を対象としたサービスです。

AXとは「AIトランスフォーメーション」の略称で、AIを活用したデジタルトランスフォーメーション（DX）を意味しています。

サービス名: AXプラン提供元: さくら情報システム株式会社提供開始日: 2026年3月24日対象: 中小・中堅規模の企業・組織対象部門: 経営企画・情報システム・DX推進・総務など

サービス提供の背景

日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化しており、中小・中堅企業では限られたリソースで生産性を最大化することが求められています。

その解決策としてAI活用への期待が高まる一方、「何から始めればよいのかわからない」「セキュリティやリスクが不安」といった声も多く聞かれます。

ルール整備や社内合意形成が進まず導入が止まってしまうケースも少なくありません。

さくら情報システムはこうした課題を社会的なテーマと捉え、企業が安心してAI活用を進められる環境づくりを支援するために本プランを提供しています。

AXプランの内容

本プランでは、AIの特性やリスクを踏まえたうえで、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定を支援します。

AI導入における第一歩として、企業利用特有のリスクに配慮した規程づくりをサポートする内容です。

IT企画伴走支援サービス「絆」の概要

「絆」は企業のDX推進を支援するサービスで、アセスメントプログラムと伴走支援サービスから構成されています。

アセスメントプログラムでは、課題発見・整理を総括的かつ短期間で迅速に行えます。

伴走支援サービスでは、ワンチーム体制でアセスメントにより明らかになった課題を整理し、全体計画と各課題の解決に向けた業務計画を策定します。

最適なソリューションやSaaSの導入支援など、システム企画部機能の提供も行っています。

理想モデルの提示や単発の提案にとどまらず、IT企画で立案した施策の実施・実装まで対応する点が特徴です。

今後は本プランを通じて、企業が自社業務に適したAI規程・ルールを確立し、リスクを低減・コントロールしながらAIを業務に定着させることを目指しています。

DX伴走支援で蓄積した知見を活かし、AI活用を前提とした企画立案支援など、さらなるサービス拡充を進めていきます。

企業利用特有のリスクに配慮した規程制定から始められるため、AI導入に不安を抱える企業でも安心して第一歩を踏み出せます。

ワンチーム体制による伴走支援で、導入後の定着までを一貫してサポートする体制が整っています。

中小・中堅企業のAI活用を加速させるサービスとなっています。

さくら情報システム IT企画伴走支援サービス「絆」AXプランの紹介でした。

よくある質問

Q. AXプランはどのような企業が対象ですか？

A. 中小・中堅規模の企業・組織が対象です。AI活用の検討や導入の初期段階にある経営企画・情報システム・DX推進・総務などの部門向けにサービスを提供しています。

Q. AXプランではどのような支援を受けられますか？

A. AIの特性やリスクを踏まえた、企業利用に適したAI活用規程・ルールの制定支援を受けられます。

企業利用特有のリスクに配慮した規程づくりをサポートする内容となっています。

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