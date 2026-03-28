投資誘致の新制度が始動！ MIDA「新インセンティブ・フレームワーク(NIF)」

記事ポイント マレーシアが製造業向け成果連動型インセンティブ制度「NIF」を2026年3月1日に施行半導体・EV関連部品・デジタル化など付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型モデルへ移行する戦略的制度改革 マレーシアが製造業向け成果連動型インセンティブ制度「NIF」を2026年3月1日に施行半導体・EV関連部品・デジタル化など付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎従来のタックスホリデー中心から段階制・成果連動型モデルへ移行する戦略的制度改革

マレーシア投資開発庁（MIDA）が、製造業の成長促進を目的とした新インセンティブ・フレームワーク（NIF）を導入しています。

従来の税制優遇（タックスホリデー）中心の制度から、段階制および成果連動型インセンティブモデルへと移行する戦略的な制度改革です。

製造業分野では2026年3月1日に施行されました。

MIDA「新インセンティブ・フレームワーク(NIF)」

施行日：2026年3月1日（製造業分野）サービス分野：2026年第2四半期（Q2）適用予定管轄：マレーシア投資貿易産業省（MITI）推進機関：マレーシア投資開発庁（MIDA）

MIDAは、マレーシア投資貿易産業省（MITI）の管轄下にある政府の主要な投資促進機関です。

製造業およびサービス業分野への戦略的投資を推進し、マレーシア経済の変革を牽引しています。

MIDA東京事務所および大阪事務所が、日本企業のマレーシア投資を支援する最初の窓口となっており、投資機会に関する情報提供や各種承認・インセンティブ制度の案内、サプライチェーン構築の支援などを行っています。

マレーシアは、半導体やEV（電気自動車）関連部品、デジタル化、高度機械産業、ハラール産業、グローバルビジネスサービスなど、付加価値の高い分野への日本企業の投資を歓迎しています。

地理的優位性を活かし、地域および世界のハイテクサプライチェーンを結ぶ重要な拠点となっています。

2025年1月〜9月の投資実績は「新産業マスタープラン（NIMP）2030」と整合しており、日本企業は主要なハイテク分野で優れた成果を上げています。

NIFの段階制・成果連動型アプローチ

新インセンティブ・フレームワーク（NIF）は、従来のタックスホリデー中心の制度から大きく転換するものです。

段階制（ティアリング）アプローチでは、産業ごとの多様性を踏まえ、それぞれの特性やニーズに応じたインセンティブを設計しています。

成果連動型アプローチでは、定量的評価が可能な経済的成果に基づいてインセンティブを付与する仕組みへと転換しています。

サービス分野については、2026年第2四半期（Q2）から適用される予定です。

対象エリアと企業規模

開発が遅れているエリア（Less Developed Areas）は、第13次マレーシア計画（RMK-13）の下で経済省によって定義された地区が対象となります。

経済・社会・空間的発展の一定の水準に基づき選定されています。

小規模企業（Small Companies）は、株主資本が8,375万円（250万リンギット）までで、所定のマレーシア資本要件を満たす企業が対象です。

なお、すべての金額は1リンギット＝28.235円の為替レートで日本円に換算されています。

NIFの導入により、マレーシアの投資環境は成果を重視した新たなステージへ移行しています。

半導体やEV関連部品など、成長著しい分野での日本企業の参入機会が広がっています。

MIDA東京事務所・大阪事務所を通じた手厚い支援体制が整っており、投資検討から実現まで一貫したサポートを受けられます。

MIDA 新インセンティブ・フレームワーク(NIF)の紹介でした。

よくある質問

Q. 新インセンティブ・フレームワーク（NIF）の製造業分野の施行日はいつですか？

A. 2026年3月1日に施行されています。

サービス分野は2026年第2四半期（Q2）から適用される予定です。

Q. NIFで対象となる小規模企業の基準は何ですか？

A. 株主資本が8,375万円（250万リンギット）までの企業で、所定のマレーシア資本要件を満たす企業が対象です。

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