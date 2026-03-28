「選抜高校野球・準々決勝、中京大中京２−１八戸学院光星」（２７日、甲子園球場）

半分だけ、名前を体現できたかな。陽土とかいて「ヒット」。父・順紀さんの思いが詰め込まれた、八戸学院光星・横山陽土内野手（３年）のファーストネーム。

甲子園での、初めての出番。八回、代打として先頭の打席に入った。２−１からやや甘く入った直球。狙い球だったが、打ち損じた。右飛。九回には三塁守備にも就いた。

たくさんヒットを打てるよう、そして太陽のように大地を暖められる子に−。

そのヒットは、お預けとなった。しかし、代打で呼ばれるその瞬間まで「ずっと準備はしていました」。並行して「仲間を全力で応援して、出てる選手が思いきりプレーできるよう、サポートできたと思います」と味方のハートを暖め続けた。

秋に、指を骨折。それでも「実直な選手。夏には」（仲井監督）と期待が込められ、初めて背番号「５」をもらった。本人も自覚する。「あとは守備力と、もうちょっと気持ちを前に出すプレーができれば」本当のレギュラーにぐっと近づく。

野球の手引きをしてくれた順紀さんから、連絡はきていない。「父にはずっと『準備だぞ』と言われてきました。連絡がないということは、逆にそこを認めてくれたのかも」。無言こそが、最高の褒め言葉と受け止める。その父へ、夏こそ快音を届けてみせる。

◆横山 陽土（よこやま・ひっと）２００８年１０月２９日生まれ。１７歳。青森市出身。１７４センチ、７８キロ。右投げ右打ち。内野手。小学２年から野球を始め、６年時には青森県選抜チーム入り。中学時代の青森戸山リトルシニアから硬式。昨秋からベンチ入り、今春より背番号「５」に。５０メートル走６秒７。遠投９５メートル。