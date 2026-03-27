【一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ】 4月4日より順次発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ」を4月4日より順次発売する。価格は1回790円。

本商品は、任天堂のシミュレーションゲーム「どうぶつの森」をモチーフにした一番くじ。過去の「一番くじ どうぶつの森」シリーズで好評だったアイテムをセレクトしており、A賞は「つぶきち＆まめきちのティッシュケース」、B賞は「タヌポートATM型貯金箱」、ラストワン賞には「のんびり気ままな置き時計」がラインナップされている。

取扱店はファミリーマートのほか、任天堂のオフィシャルショップ「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA」でも販売予定。なお、店舗によっては取り扱いがない場合や発売時期が異なる場合がある。

A賞：つぶきち＆まめきちのティッシュケース

B賞：タヌポートATM型貯金箱

C賞：とってもかわいいマグカップ（全3種）

D賞：なんども使える!スコップカトラリー（全3種）

E賞：まめざら（全4種）

F賞：ジッパーバッグ（全8種）

G賞：ハンドタオル（全9種）

ラストワン賞：のんびり気ままな置き時計

ダブルチャンスキャンペーン：おおきなジョニーのぬいぐるみ（漂着ver.）

(C) Nintendo

