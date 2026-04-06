アメリカとイスラエルによる奇襲からひと月が経過し、泥沼化するばかりのイラン情勢。ところで、日頃ニュースではよく耳にしても、イランになじみがある日本人はそう多くあるまい。国際社会の命運を握るかの国の謎について、“恋愛”という視点からアプローチする。＊＊＊【写真を見る】空襲で爆死…37年にわたり独裁体制を敷いた最高指導者近年は果敢にスカーフを外す女性も30代の在日イラン人女性のサラさん（仮名）が証