タレントでプロボディビルダーの横川尚隆（31）が、4月4日放送の『うぬぼれ男子の恋愛トークショー これって、俺のこと好きだよね？』（ABEMA）に出演。過去に吉瀬美智子（51）から受けた思わせぶりな態度について、興奮気味に語った。横川は以前、吉瀬と酒を交えながらトークを展開するバラエティ番組で共演。当時は2人とも酒が入っていた。収録後、吉瀬は横川の楽屋を訪れ、カメラも他の共演者もいない状況のなか、横川の胸筋や