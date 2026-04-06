お笑い芸人・みなわみかわの妻で、個人事務所社長の南川雅代さんが、６日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。みなみかわとの出会いを語った。雅代さんが、みなみかわを知ったのは、２００８年頃のテレビの中。お笑い番組の「あらびき団」（ＴＢＳ系）や「爆笑レッドシアター」（フジテレビ系）に、出演するみなみかわを見ていたという。特に、お笑いコンビ「ピーマンズスタンダード」で