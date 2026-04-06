７回目の逮捕「買い取る」とうそ 車をだまし取った疑い 「車を買い取る」とうそをつき、時価153万円相当の乗用車1台をだまし取った疑いで、東京都の男が6日、再逮捕されました。 車の売買を巡る男の逮捕はこれで7回目です。 詐欺の疑いで再逮捕されたのは、東京都日野市の無職・福留和浩容疑者(48)です。乗用車を渡したあと代金が支払われず 霧島警察署によりますと、福留容疑者は去年5月中旬、車を売却しようとしていた鹿児島