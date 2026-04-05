スマホアプリの通知機能は便利で有益である反面「この通知はいらない」と感じる局面が多く、その割にアプリ側で細かな通知のオンオフ設定はできない場合がほとんどです。DoNotNotifyはアプリ外から通知の許可・拒否を細かく設定できるAndroidアプリです。anujja/DoNotNotify: DoNotNotify apphttps://github.com/anujja/DoNotNotify◆特徴公式GitHubによるとDoNotNotifyの特徴は以下の通りです。・通知ブロック：AndroidのNotifica