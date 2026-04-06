東京大学本郷キャンパス内にある安田講堂＝東京都文京区東大は6日、贈収賄事件で元教授らが起訴されたことを受け全教職員対象の学内調査を実施した結果、利害関係者から飲食や物品の提供を受けたとして、21人を訓告や注意の処分としたと発表した。処分は1月27日〜3月27日付。東大によると、調査で22件の倫理規程違反の可能性が浮上。30代の特任准教授は金額の記録が残っていない飲食の提供を3回受け、40代の特任准教授は5万円