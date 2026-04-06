長野県佐久市の男性職員が２０２２年５月、精神疾患を発症して自殺したのは月１２０時間を超える残業などが原因だったとして、地方公務員災害補償基金長野県支部審査会が「公務災害」に認定したことがわかった。３月９日付。妻と代理人弁護士が６日、東京都内で記者会見を開いて明らかにした。市土木課の男性係長（当時５１歳）は１９年の台風１９号災害の対応などで、亡くなる直前の２か月は残業が月１２０時間を超えていたとい