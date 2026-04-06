コメ価格は安くなるとの見通しが、業界関係者への調査では続いています。コメの生産者や卸売業者などでつくる団体を対象にした価格についての調査は、指数が「100」に近づくほど値段が高くなる見通しが強いことを示します。3月の調査では、向こう3カ月の見通しについて指数が「27」で、節目の「50」を6カ月連続で下回り、値下がりするとの見方が依然優勢です。関係者は、「コメの在庫が積み上がっていて、業者間の売り渡しも滞って