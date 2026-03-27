高さ2m超！常識を覆す国宝「唐獅子図屏風」の衝撃、狩野永徳が天下人に捧げた“大画”の極致を解説【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

狩野永徳の筆が振るう迫力満点の巨大屏風！

信長、秀吉の時代に常識を覆して描く絵師 ── 唐獅子図屏風

狩野永徳（1543～1590年）の筆になる「唐獅子図屏風」（国宝）は、表具込み寸法で、縦約223.6cm横約451.8cmの光り輝く金箔地に太々と描かれた2頭の唐獅子の絵画である。1頭は金茶色の立髪の堂々たる風格の獅子であり、もう1頭は並びしたがう、やや小ぶりながらふさふさした金黒色の立髪の獅子の構成となっている。その絵はふつうの屏風絵に比べて約1.5倍ほどの大きさであり、観る者を圧倒する。

それもそのはず、この絵はもともと屏風絵ではなかった。「本能寺の変」のあと、備中高松城を水攻め※にしていた豊臣秀吉が、和睦の証として毛利輝元に贈った陣屋屏風と伝承されたものであった。それが明治期に至り、毛利家から皇室に献上されたのである。だが、実は大坂城本丸表御殿や聚楽第など、天下人の住まいに相応しい大広間を飾る障壁画として描かれたのではないか、とする説がいまでは有力になっている。

いずれにしろ、17世紀半ばには、毛利家の所有になっていたことは明白であり、毛利家の依頼に応じ、屏風右下に「狩野永徳法印筆」と直孫の狩野探幽（1602～1674年）が署名している。また、この屏風絵には左隻があり、無邪気に跳躍し遊ぶ若獅子１頭が描かれている。右隻の唐獅子2頭の屏風絵と好一対を成すものだが、これはのちに毛利家の追加発注を受けた永徳の曾孫狩野常信（1636～1713年）が描いたもの（国宝附）で、六曲一双の巨大な屏風図（縦約224.0cm、横約453.5cm）となった。

永徳は信長や秀吉に愛され、豪放磊落な時代を外連味なく、大胆に大画面に描き続けた、日本美術史に名を残す巨人であった。

※備中高松城の水攻め＝本能寺の変の渦中、秀吉が備中高松城を戦わず、下す作戦として、川を堰き止め、城を湖中に沈めて孤立させ、屈服させた戦い。この後、天下を獲る。

唐獅子図屏風

大胆な構図と豪快な筆運びで唐獅子を描いた出色の絵図。誇張した唐獅子の筋肉や牙、肉球の爪が荒々しい生命力を現出。金箔の雲を背景に、唐獅子を描く墨と緑・青の岩絵具による色彩のコントラストが迫力をいっそう増す。狩野永徳の右隻の唐獅子図と、曾孫の常信が描いた左隻は、高さが2mを超え、横も9mを超える巨大な一対の屏風図

唐獅子図屏風（右隻）

令和3年（2021年）に国宝指定 / 狩野永徳筆 / 皇居三の丸尚蔵館所蔵

狩野永徳は室町時代から江戸時代まで日本画壇の中心を占めた狩野派の代表的絵師であり、日本の美術史においても重要な人物。狩野家は室町将軍家の御用絵師を務めていたが、狩野永徳の時代に、織田信長、豊臣秀吉に仕え、天下人の絵事に応えた。

「唐獅子図屏風」はその大きさと豪勢な筆致で桃山時代における永徳「大画様式」の代表例。永徳の屏風図には、ほかに信長が上杉謙信に贈った国宝「上杉本洛中洛外図屏風」（上杉博物館所蔵）、国宝「聚光院障壁画」（京都聚光院所蔵）、焼失した後陽成天皇の内裏の障壁画、安土城障壁画、大坂城障壁画など数多い。

唐獅子図屏風は毛利家に伝わり、曽孫の狩野常信が描いた左隻唐獅子図と六曲一双。明治21年（1888年）の新皇居落成を記念して長州藩最後の藩主毛利元徳から皇室に献上された。右隻縦約223.6cm・横約451.8cm、左隻縦約224.0cm・横約453.5cm。

狩野永徳の曾孫常信が描いた左隻の屏風図

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭