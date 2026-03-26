26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比19.5％減の3373億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.2％減の2451億円だった。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が7.16％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が5.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が5.22％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が5.03％高、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> が3.87％高と大幅な上昇。



一方、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> は7.58％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.34％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.16％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は4.84％安、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> は4.28％安と大幅に下落した。



日経平均株価が145円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1444億8900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1870億7300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が348億4000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が180億3900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が150億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が113億1200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が87億7800万円の売買代金となった。



株探ニュース

